TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.10.2026 10:33 16 Cotmeh 2026 10:33
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.10.2026 16:00 16 Cotmeh 2026 16:00
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rojnameger Bahadir Ozgur bi şerte kontrol edlî serbest bû

Ozgur bi îdîaya ku “nihêniya lêpirsîna fonê binpê kiriye” hat desteserkirin û birin Rêvebiriya Emniyeta Vatanê. Ozgur bi şertê kontrola edlî serbest hat berdan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Bahadir Ozgur bi şerte kontrol edlî serbest bû
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Nivîskar û bernamegerê Halk TVyê Bahadir Ozgurr duh(15ê Cotmehê) hatibû desteserkirin.

Rêvebera Weşanê ya Giştî ya halktv.com.tryê Bengu Şap Babaekerê agahiya desteserkirinê li ser hesabê xwe yê Xê bi gotinên “Bahadir Ozgur tê desteserkirin” ragihand.

Ozgur îdîaya ku “nihêniya lêpirsîna fonê binpê kiriye” hat desteserkirin. Lêpirsîn ji aliyê Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê ve tê birêvebirin.

Ozgur piştî karûbarên li Emniyetê îro ji bo Edliyeyê hat şandin. Dozgeriyê bi daxwaza şertê kontrola edlî û qedexeya derketina derve Ozgur sewqî dadgehê kir.

Dadgehê jî xwest ku Ozgur heftê de 2 caran li emniyetê îmzeyê bide û derketina derveyî welat lê qedexe kir û serbest berda.

Rojnameya Evrenselê nivîsî ku polîsan Ozgur birine Emniyeta Vatanê. Rojnameger Hakki Ozdal jî gotiye ku îfadeya Bahadir Ozgur a li emniyetê bi dawî bûye û dê di saetên sibehê de bibin adliyeyê.

Her weha hesabê Xê ê Bahadir Ozgur ku 163 hezar şopînerên wê hene (@bahadir_ozgr) hat astengkirin. Ev hesab hîn ji aliyê platforma Xê ve ji bo bikarhênerên li Tirkiyeyê nehatiye reş kirin.

Lîsteya di lêpirsînê de kiribû nûçe

Bahadir Ozgur di nûçeya xwe ya 13ê Cotmehê de diyar kiribû ku Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê lîsteya tedbîrê ya mal û mulkên 141 kesan ku di nav wan de wezîra berê Fatma Betul Sayan Kaya û hevjînê wê İlyas Kaya jî hene, ji saziyên peywendîdar re şandiye.

Ozgurr nivîsîbû ku serdozgeriyê di 13ê Cotmehê de nivîseke nû şandiye û ragihandiye ku navên 29 kesan di lîsteyê de ‘bi xeletî’ cih girtine û diyar kiribû ku di nav van kesan de Enver Çevik û Kemal Akkaya jî hene.

Serdozgeriyê ragihand ku wan ev rewş bi nivîseke nû rast kiriye û tedbîrên li ser mal û mulkên 109 kesan berdewam dikin.

(VC/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Bahadır Özgür halk tv desteserkirina rojnamegeran
nûçeyên pêwendîdar
Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin
Îro 09:14
/haber/aylin-kotil-u-omer-sarigul-hatin-desteserkirin-324471
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
Îro 08:58
/haber/rojnameger-murat-agirel-hat-desteserkirin-324470
Piştî tayînkirina qeyûm hemû hesabên medyaya civakî yên Halk TVyê hatin astengkirin
15 Cotmeh 2026
/haber/pisti-tayinkirina-qeyum-hemu-hesaben-medyaya-civaki-yen-halk-tvye-hatin-astengkirin-324433
Ji bo Halk TVyê qeyûm hat tayînkirin | Rêxistinên çapemeniyê bertek nîşan dan: “Em vê zordariyê qebûl nakin”
14 Cotmeh 2026
/haber/ji-bo-halk-tvye-qeyum-hat-tayinkirin-rexistinen-capemeniye-bertek-nisan-dan-em-ve-zordariye-qebul-nakin-324401
Polîsan bi ser Halk TVyê de girtin: Qeyûm hat tayînkirin û weşan hat rawestandin
14 Cotmeh 2026
/haber/polisan-bi-ser-halk-tvye-de-girtin-qeyum-hat-tayinkirin-u-wesan-hat-rawestandin-324392
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin
Îro 09:14
/haber/aylin-kotil-u-omer-sarigul-hatin-desteserkirin-324471
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
Îro 08:58
/haber/rojnameger-murat-agirel-hat-desteserkirin-324470
Piştî tayînkirina qeyûm hemû hesabên medyaya civakî yên Halk TVyê hatin astengkirin
15 Cotmeh 2026
/haber/pisti-tayinkirina-qeyum-hemu-hesaben-medyaya-civaki-yen-halk-tvye-hatin-astengkirin-324433
Ji bo Halk TVyê qeyûm hat tayînkirin | Rêxistinên çapemeniyê bertek nîşan dan: “Em vê zordariyê qebûl nakin”
14 Cotmeh 2026
/haber/ji-bo-halk-tvye-qeyum-hat-tayinkirin-rexistinen-capemeniye-bertek-nisan-dan-em-ve-zordariye-qebul-nakin-324401
Polîsan bi ser Halk TVyê de girtin: Qeyûm hat tayînkirin û weşan hat rawestandin
14 Cotmeh 2026
/haber/polisan-bi-ser-halk-tvye-de-girtin-qeyum-hat-tayinkirin-u-wesan-hat-rawestandin-324392
Biçe serûpelê