"Rojnameger Babat û Arslan bi nîyeta çêkirina nûçeyê tevgeriyan e"

Endama Navenda Lêkolînên Jineolojiyê û rojnameger Nagihan Akarsel li bajarê Silêmaniyê hatibû kuştin. Dema nûçegihanê Ajansa Mezopotamyayê Firat Can Arslan û nûçegihana JINNEWSê Dîlan Babat di 13ê Çiriya Pêşiya 2022an de merasîma definkirina cenazeyê Akarselê dişopandin, hatin desteserkirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê herdu rojnamegeran jî bi îdiaya ku “Kesên di têkoşîna li dijî terorê de cih girtine hedef nîşan daye” li emniyetê îfade dan û piştre hatin berdan. Piştre jî li 2emîn Dadgeha Cezayên Giran a Konyayê doz hate vekirin. Tevî daxwaza cezê ya dozger, darizandina rojnamegeran di 5ê Çiriya Pêşiyê de biencam bû û dadgehê biryar da ku sûc bêbingeh e û herdu rojnameger beraat kir.

Dozgeriyê îtiraz kir

Dadgehê, biryara xwe ya bihincet amade kir û got ku rojnamegeran ji hedefnîşandana cendirmeyan zêdetir, bi nîyeta çêkirina nûçeya Akarselê tevgeriyane. Her wiha dadgehê destnîşan kir ku tu belge nînin ku cendirmeyên rûyê wan xuya dikir di “têkoşîna li dijî terorê de” cih girtine yan na. Dadgehê got ku lewma hewldaneke ji bo hedefnîşandanê tune ye.

Lê belê Serdozgeriya Komarî ya Konyayê îdia kir ku biryara beraetê ya rojnamegeran li dijî usûl û qanûnan e û serî li Dadgeha Edliyeyê ya Herêma Konyayê da.

(EMK/AY)