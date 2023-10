Rojnameger Ayşenûr Arslanê îfade da dozgerî, ji edliyeyê derket

Polîsên dijterorê îro çûn mala rojnameger Ayşenûr Arslanê û ew ji bo îfadeyê birin dozgeriyê.

Polîsên beşa dijterorê yên Midûriyeta Emniyetê ya Stenbolê, vê nîvroyê çûne mala rojnameger Ayşenûr Arslanê û ew birin Edliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê.

Dozgerî saet li derdora 13.30 deqîqeyan de dest bi wergirtina îfadeya wê kir. Piştî saetekê îfadedayîn qediye û Arslan ji avahiya edliyeyê veqetiya.

Parêzerê wê Celal Ulgenî ji bianetê re got, “Niha biryara desteserkirê nîne. Ji bo îfadeyê bang lê kirin. Lê li şûna ku polîs çûn mala wê, telefonî wê bikirana yan jî peyamek ji telefona wê re bişandana, wê ew biçûya, lê êdî modeya demên dawî ev e. Ji xwe li holê sûc jî nîne.”

Vê sibê bernameya “Medya Mahallesi” (Taxa Medyayê) ya Arslanê betal kiribûn û derbarê wê de lêpirsîn dabûn destpêkirin. Wê ji malpera Gerçek Gundemê re gotibû:

“Pesindayîna terorê nîne. Min tenê pirs derbarê pêvajoyê de kirin. Her weha dema hûn li tevahiya bernameyê binêrin, min got ‘wê ji van gotinên min propagandaya terorê derbixin lê ez bi rengekî vekirî lanetê li terorê dibarînim. Bername heye, temaşe bikin, hûnê bibinin. Tirkiye bi temamî bêdeng e. Dixwazin yên diaxivin jî bêdeng bin. Partiya Karkeran a Tirkiyeyê ji Hatayê ber bi Enqereyê ve dimeşe. Çend kes li dû wan hene, 20 kes, 30 kes. Tişta ku dixwaze ev e. Wisa xuya ye ku dozgeriyê lêpirsîn daye destpêkirin. Tişta tê famkirin wê ji bo îfadeyê bang bikin. Ez ê biçim û îfadeya xwe bidim. Ez rojnameger im, tişta kum in kir pirsîn e. Paşê çi dibe. Cihê Mucella Yapiciyê vala ye, ez e biçim Sîlîvriyê. Ez ê gelek pirtûkan bixwînim.”

Çi bûbû?

Ayşenûr Arslanê duh di bernameya xwe ya “Medya Mahallesi” de, derbarê êrîşa li dijî Miduriyeta Giştî ya Emniyetê de wiha gotibû:

“Ew kesê ku dibêjin (bombe) bi xwe de teqandiye, terorîst nizanîbû teqemeniya ji dûr ve tê teqandin li ser wî hebû yan jî di erebeyê de hebû. Ji ber ku gelekî bê wate ye, nabe ji bê û bêyî tiştekî bike, bimre. Ger hûn ji min bipirsin, ji derveyî her tiştî ye, hema ji nişka ve xwe teqandiye. Lê yek ji tiştên di hişê min de dimîne, helbet ez nikarim îdia bikim. Lê bi kuştina ajokarê wesayitekê çima… Ewqas bi hêsanî ye ku tê bi miftê veke, kabloyan li hev xe û bixebitîne bombeye ewk bike û biçe. Dikare li Enqereyê vê bike lê çima tu li Kayseriyê yekî dikuje û dibêje vaye ez têm, bombe li pişta me ne, devançe di ber me de ne, çi ye yanî?”

Ji ber vê daxuyaniya wê, li ser medyaya civakî ew kirin armanc, paşê Serokê Lijneya Bilind a Radyo û Televîzyonan (RTUK) Ebûbekîr şahîrî ragihand ku wan derbarê rojnameger Ayşenûr Arslan û Halk TVyê de lêpirsîn daye destpêkirin.

