ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 14:41
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 12:48
2 dk Okuma

"Rojin’i orada gördüm, habercilik yapıyordu"

Gazeteci Rojin Akın’ın yargılandığı davada tanık olarak dinlenilen gazeteci Hayri Demir, “O dönem başka başka gazeteciler de oradaydı. Hatta Cüneyt Özdemir de oradaydı. O ve başka gazeteciler orada yaptıkları haberlerden dolayı ödül aldılar. Aynı haberlerden biz yargılanıyoruz” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
"Rojin’i orada gördüm, habercilik yapıyordu"

Gazeteci Rojin Akın ve Emrah Erdoğan’ın “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla yargılandığı dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Davanın ikinci duruşması. 

Heyet, gazeteci Akın’ın avukatlarının istediği süre talebini kabul etti. Davanın bir sonraki duruşması 3 Nisan’da.

Davayı Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği’nden Diren Yurtsever, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nden Rengin Azizoğlu, gazeteci Tuğçe Tatari ile Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu takip etti. 

“Başka gazeteciler ödül aldı, biz yargılanıyoruz"

Davaya Akın katılmazken, duruşmada Gazeteci Hayri Demir tanık olarak dinlendi. Şunları söyledi:

“Aynı dosya kapsamında ben beraat ettim. Rojin’i gazeteci olarak tanıyorum ve biliyorum. Kendisini Suriye’de de görmüştüm kitap yazmak için oradaydı. Ben gazeteciyim, 15 yıldır da gazetecilik yapıyorum. O tarihlerde ben de o bölgedeydim.

“Bir çok kanaldan da gazeteciler oradaydı. Ben o dönem Kaymakamlık tarafından akredite olmuştuk, bu sayede orada gazetecilik yapıyordum. Onlarca gazeteci gibi kaçakçılar aracılığıyla Suriye’ye geçtim haberlerimi yaptım. Sizin karşınıza çıkan fotoğraflar, soruşturmaya dayanak yapılan fotoğraflar hukuk dışı bir şekilde ele geçirildi.

“Ben Suriye’den döndükten sonra yaklaşık 15 gün sonra eve hırsız girdi ve sadece fotoğraf makinelerimdeki iki dijital kart alındı. Aynı akşam olay yerinden geldiler, deliller aldılar. Suç duyurusu da yaptım ancak bir sonuç çıkmadı. Ancak yaklaşık altı ay sonra bu dijital kartlar Emniyet’ten çıktı ve oradaki fotoğraflarla hakkımda dava açıldı.

“Burada bazı çelişkiler var. Kartları yurttaşın bulduğu ifade edildi, çelişkili ifadeleri var. Bu da ilginç bir durum. Soruşturmalardan sonuç çıkmaması da şüphe uyandırıyoruz. O dönem başka başka gazeteciler de oradaydı. Cüneyt Özdemir de oradaydı. O ve başka gazeteciler orada yaptıkları haberlerden dolayı ödül aldılar. Gazeteciler Cemiyeti verdi bu ödülleri. Aynı haberlerden biz yargılanıyoruz. Rojin’i orada gördüm. Habercilik yapıyordu."

Demir’in tanıklığının ardından Akın’ın avukatlarından Ramazan Demir, dosyanın diğer avukatı Şule Recepoğlu mazeret bildirdiği için mahkemeden süre talep etti. 

Heyet, gazeteci Akın’ın avukatlarının istediği süre talebini kabul etti. Emrah Erdoğan’ın yakalanması için müzekkerenin infazına karar verdi. Davayı, 3 Nisan’a bıraktı. 

Ne olmuştu?

Rojin Akın IŞİD’in kaçırdığı Ezidi kadınlarla ilgili Rojava’da yaptığı kitap çalışması için, Emrah Erdoğan ETHA haberi için 2015’te Rojava’ya gitmişti.

Mart 2017’de başlatılan bir soruşturma kapsamında gazeteciler Hayri Demir, Emrah Erdoğan ve Rojin Akın gözaltına alındı. 2015 yılında Rojava bölgesinde yaptıkları röportajlar, çektikleri fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları suçlama olarak yöneltildi ve haklarında dava açıldı.

Rojin Akın, “Bildiğin Gibi Değil: 90'larda Güneydoğu'da Çocuk Olmak” kitabının da yazarlarından.

(EMK)

erdol önderoğlu TGS hayri demir Rojin Akın
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
diğer yazıları
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ OCAK 2024
Erkekler Ocak’ta 28 kadını öldürdü
6 Şubat 2024
Erkekler Ocak’ta 28 kadını öldürdü
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
6 Şubat 2024
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
Nastya cinayetinde sanık erkeğe müebbet hapis istendi
5 Şubat 2024
Nastya cinayetinde sanık erkeğe müebbet hapis istendi
KADINLARIN GÜNDEMİ
Cinsel saldırı “faili" doktor beraat etti: "Tecavüzcü doktor aramızda"
28 Ocak 2024
Cinsel saldırı “faili" doktor beraat etti: "Tecavüzcü doktor aramızda"
Murathan Mungan: Ülkenin pusulasının kuzeyi kayboldu, ibre durmadan dönüyor
27 Ocak 2024
Murathan Mungan: Ülkenin pusulasının kuzeyi kayboldu, ibre durmadan dönüyor
Sayfa Başına Git