"Rojin’i orada gördüm, habercilik yapıyordu"

Gazeteci Rojin Akın ve Emrah Erdoğan’ın “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla yargılandığı dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Davanın ikinci duruşması.

Heyet, gazeteci Akın’ın avukatlarının istediği süre talebini kabul etti. Davanın bir sonraki duruşması 3 Nisan’da.

Davayı Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği’nden Diren Yurtsever, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nden Rengin Azizoğlu, gazeteci Tuğçe Tatari ile Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu takip etti.

“Başka gazeteciler ödül aldı, biz yargılanıyoruz"

Davaya Akın katılmazken, duruşmada Gazeteci Hayri Demir tanık olarak dinlendi. Şunları söyledi:

“Aynı dosya kapsamında ben beraat ettim. Rojin’i gazeteci olarak tanıyorum ve biliyorum. Kendisini Suriye’de de görmüştüm kitap yazmak için oradaydı. Ben gazeteciyim, 15 yıldır da gazetecilik yapıyorum. O tarihlerde ben de o bölgedeydim.

“Bir çok kanaldan da gazeteciler oradaydı. Ben o dönem Kaymakamlık tarafından akredite olmuştuk, bu sayede orada gazetecilik yapıyordum. Onlarca gazeteci gibi kaçakçılar aracılığıyla Suriye’ye geçtim haberlerimi yaptım. Sizin karşınıza çıkan fotoğraflar, soruşturmaya dayanak yapılan fotoğraflar hukuk dışı bir şekilde ele geçirildi.

“Ben Suriye’den döndükten sonra yaklaşık 15 gün sonra eve hırsız girdi ve sadece fotoğraf makinelerimdeki iki dijital kart alındı. Aynı akşam olay yerinden geldiler, deliller aldılar. Suç duyurusu da yaptım ancak bir sonuç çıkmadı. Ancak yaklaşık altı ay sonra bu dijital kartlar Emniyet’ten çıktı ve oradaki fotoğraflarla hakkımda dava açıldı.

“Burada bazı çelişkiler var. Kartları yurttaşın bulduğu ifade edildi, çelişkili ifadeleri var. Bu da ilginç bir durum. Soruşturmalardan sonuç çıkmaması da şüphe uyandırıyoruz. O dönem başka başka gazeteciler de oradaydı. Cüneyt Özdemir de oradaydı. O ve başka gazeteciler orada yaptıkları haberlerden dolayı ödül aldılar. Gazeteciler Cemiyeti verdi bu ödülleri. Aynı haberlerden biz yargılanıyoruz. Rojin’i orada gördüm. Habercilik yapıyordu."

Demir’in tanıklığının ardından Akın’ın avukatlarından Ramazan Demir, dosyanın diğer avukatı Şule Recepoğlu mazeret bildirdiği için mahkemeden süre talep etti.

Heyet, gazeteci Akın’ın avukatlarının istediği süre talebini kabul etti. Emrah Erdoğan’ın yakalanması için müzekkerenin infazına karar verdi. Davayı, 3 Nisan’a bıraktı.

Ne olmuştu?

Rojin Akın IŞİD’in kaçırdığı Ezidi kadınlarla ilgili Rojava’da yaptığı kitap çalışması için, Emrah Erdoğan ETHA haberi için 2015’te Rojava’ya gitmişti.

Mart 2017’de başlatılan bir soruşturma kapsamında gazeteciler Hayri Demir, Emrah Erdoğan ve Rojin Akın gözaltına alındı. 2015 yılında Rojava bölgesinde yaptıkları röportajlar, çektikleri fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları suçlama olarak yöneltildi ve haklarında dava açıldı.

Rojin Akın, “Bildiğin Gibi Değil: 90'larda Güneydoğu'da Çocuk Olmak” kitabının da yazarlarından.

(EMK)