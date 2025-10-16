Rojin Kabaiş’in ölümünün araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda, DEM Parti’nin üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün araştırılması amacıyla sunduğu önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

2024 yılında Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili araştırma komisyonu kurulmasını isteyen önerge, Genel Kurul’da yapılan oylamada kabul edilmedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, önergenin gerekçesini açıklarken, Adli Tıp raporlarındaki çelişkilere dikkat çekti:

“Rojin’in bedeninde iki farklı erkek DNA’sı tespit edilmesine rağmen, ilk raporda örneklerin hangi bölgeden alındığı belirtilmedi. On ay sonra gelen ikinci rapor, örneklerin göğüs ve vajinal bölgeden alındığını ortaya koydu. Hayati bir bilgi neden saklandı? Bu geciktirme, soruşturmanın akışını tıkamış ve cinayetin örtbas edilmesine hizmet etmiştir.”

Bartın, olayda devlet kurumlarının sorumluluğunu da vurguladı:

“Bu cinayetlerdeki sistematik paylarını itiraf ediyorlar”

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ise, kadın cinayetlerinde cezasızlık kültürünün sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Rojin’in yaşam hakkı elinden alındı. Cinayetlerin faili sadece bireyler değil; kadını ikincil gören zihniyet, cezasızlığı olağanlaştıran sistem ve suskunlukla beslenen bir düzendir.

Kadına yönelik şiddet araştırma önergelerinin defalarca reddedildiğini biliyoruz. Bu önergeleri reddedenler, bu cinayetlerdeki sistematik paylarını da itiraf ediyorlar.”

“Kadın ve erkek ayrımı üzerinden cinayetleri yarıştırmayalım”

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise önergeye karşı çıkarak, yeni bir komisyona gerek olmadığını savundu:

“Her şüpheli kadın ölümü bir cinayet değildir; her şüpheli insan ölümü bir cinayettir. Kadın ve erkek ayrımı üzerinden cinayetleri yarıştırmayalım.”

(EMK)