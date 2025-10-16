ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2025 09:29
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2025 09:33
2 dk Okuma

Rojin Kabaiş’in ölümünün araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım önergeye karşı çıkarak, yeni bir komisyona gerek olmadığını savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rojin Kabaiş’in ölümünün araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Fotoğraf:MA

TBMM Genel Kurulu’nda, DEM Parti’nin üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün araştırılması amacıyla sunduğu önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

2024 yılında Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili araştırma komisyonu kurulmasını isteyen önerge, Genel Kurul’da yapılan oylamada kabul edilmedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, önergenin gerekçesini açıklarken, Adli Tıp raporlarındaki çelişkilere dikkat çekti:

“Rojin’in bedeninde iki farklı erkek DNA’sı tespit edilmesine rağmen, ilk raporda örneklerin hangi bölgeden alındığı belirtilmedi. On ay sonra gelen ikinci rapor, örneklerin göğüs ve vajinal bölgeden alındığını ortaya koydu. Hayati bir bilgi neden saklandı? Bu geciktirme, soruşturmanın akışını tıkamış ve cinayetin örtbas edilmesine hizmet etmiştir.”

Bartın, olayda devlet kurumlarının sorumluluğunu da vurguladı:

“Bu cinayetlerdeki sistematik paylarını itiraf ediyorlar”

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ise, kadın cinayetlerinde cezasızlık kültürünün sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Rojin’in yaşam hakkı elinden alındı. Cinayetlerin faili sadece bireyler değil; kadını ikincil gören zihniyet, cezasızlığı olağanlaştıran sistem ve suskunlukla beslenen bir düzendir.
Kadına yönelik şiddet araştırma önergelerinin defalarca reddedildiğini biliyoruz. Bu önergeleri reddedenler, bu cinayetlerdeki sistematik paylarını da itiraf ediyorlar.”

“Kadın ve erkek ayrımı üzerinden cinayetleri yarıştırmayalım”

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise önergeye karşı çıkarak, yeni bir komisyona gerek olmadığını savundu:

“Her şüpheli kadın ölümü bir cinayet değildir; her şüpheli insan ölümü bir cinayettir. Kadın ve erkek ayrımı üzerinden cinayetleri yarıştırmayalım.”

DEM Parti’den Rojin Kabaiş’in ölümü için Meclis araştırması talebi
DEM Parti’den Rojin Kabaiş’in ölümü için Meclis araştırması talebi
15 Eylül 2025
Rojin’in vajinasında tespit edilen erkeğe ait DNA ile şüpheliler nasıl bulunacak?
CERRAHPAŞA ADLİ TIP'TAN PROF. DR. YÜKSELOĞLU ANLATTI
Rojin’in vajinasında tespit edilen erkeğe ait DNA ile şüpheliler nasıl bulunacak?
14 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın şüpheli ölümler şüpheli ölüm
ilgili haberler
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
26 Eylül 2025
/haber/rojin-kabaisin-supheli-olumune-dair-neler-biliniyor-311954
Nahit Eren 'Rojin Kabaiş' raporunu sordu: Soruşturmayı etkisiz kıldığınızın farkında mısınız?
12 Ekim 2025
/haber/nahit-eren-rojin-kabais-raporunu-sordu-sorusturmayi-etkisiz-kildiginizin-farkinda-misiniz-312480
Kadınlar İstanbul'da Rojin Kabaiş için adalet talep etti
27 Ocak 2025
/haber/kadinlar-istanbul-da-rojin-kabais-icin-adalet-talep-etti-304009
Adalet Bakanı Tunç: Rojin Kabaiş dosyası için ek uzman raporu talep edildi
15 Ekim 2025
/haber/adalet-bakani-tunc-rojin-kabais-dosyasi-icin-ek-uzman-raporu-talep-edildi-312574
Rojin Kabaiş'in annesi: Fail kimse ortaya çıkarılsın
27 Eylül 2025
/haber/rojin-kabais-in-annesi-fail-kimse-ortaya-cikarilsin-311995
DEM Parti’den Rojin Kabaiş’in ölümü için Meclis araştırması talebi
15 Eylül 2025
/haber/dem-partiden-rojin-kabaisin-olumu-icin-meclis-arastirmasi-talebi-311518
Rojin Kabaiş dosyasında Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor talep edilecek
13 Ekim 2025
/haber/rojin-kabais-dosyasinda-adli-tip-kurumu-ndan-yeni-rapor-talep-edilecek-312520
Üniversite istedi Rojin Kabaiş içerikleri erişime engellendi
14 Eylül 2025
/haber/universite-istedi-rojin-kabais-icerikleri-erisime-engellendi-311477
CERRAHPAŞA ADLİ TIP'TAN PROF. DR. YÜKSELOĞLU ANLATTI
Rojin’in vajinasında tespit edilen erkeğe ait DNA ile şüpheliler nasıl bulunacak?
14 Ekim 2025
/haber/rojinin-vajinasinda-tespit-edilen-erkege-ait-dna-ile-supheliler-nasil-bulunacak-312531
DEM Partili Çiçek Otlu’dan Adalet Bakanı’na: “Rojin Kabaiş’in ölümünü neden aydınlatmıyorsunuz?”
26 Eylül 2025
/haber/dem-partili-cicek-otludan-adalet-bakanina-rojin-kabaisin-olumunu-neden-aydinlatmiyorsunuz-311961
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
26 Eylül 2025
/haber/rojin-kabaisin-supheli-olumune-dair-neler-biliniyor-311954
Nahit Eren 'Rojin Kabaiş' raporunu sordu: Soruşturmayı etkisiz kıldığınızın farkında mısınız?
12 Ekim 2025
/haber/nahit-eren-rojin-kabais-raporunu-sordu-sorusturmayi-etkisiz-kildiginizin-farkinda-misiniz-312480
Kadınlar İstanbul'da Rojin Kabaiş için adalet talep etti
27 Ocak 2025
/haber/kadinlar-istanbul-da-rojin-kabais-icin-adalet-talep-etti-304009
Adalet Bakanı Tunç: Rojin Kabaiş dosyası için ek uzman raporu talep edildi
15 Ekim 2025
/haber/adalet-bakani-tunc-rojin-kabais-dosyasi-icin-ek-uzman-raporu-talep-edildi-312574
Rojin Kabaiş'in annesi: Fail kimse ortaya çıkarılsın
27 Eylül 2025
/haber/rojin-kabais-in-annesi-fail-kimse-ortaya-cikarilsin-311995
DEM Parti’den Rojin Kabaiş’in ölümü için Meclis araştırması talebi
15 Eylül 2025
/haber/dem-partiden-rojin-kabaisin-olumu-icin-meclis-arastirmasi-talebi-311518
Rojin Kabaiş dosyasında Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor talep edilecek
13 Ekim 2025
/haber/rojin-kabais-dosyasinda-adli-tip-kurumu-ndan-yeni-rapor-talep-edilecek-312520
Üniversite istedi Rojin Kabaiş içerikleri erişime engellendi
14 Eylül 2025
/haber/universite-istedi-rojin-kabais-icerikleri-erisime-engellendi-311477
CERRAHPAŞA ADLİ TIP'TAN PROF. DR. YÜKSELOĞLU ANLATTI
Rojin’in vajinasında tespit edilen erkeğe ait DNA ile şüpheliler nasıl bulunacak?
14 Ekim 2025
/haber/rojinin-vajinasinda-tespit-edilen-erkege-ait-dna-ile-supheliler-nasil-bulunacak-312531
DEM Partili Çiçek Otlu’dan Adalet Bakanı’na: “Rojin Kabaiş’in ölümünü neden aydınlatmıyorsunuz?”
26 Eylül 2025
/haber/dem-partili-cicek-otludan-adalet-bakanina-rojin-kabaisin-olumunu-neden-aydinlatmiyorsunuz-311961
Sayfa Başına Git