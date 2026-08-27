Rojin Kabaiş’in kaybolduğu gün yaptığı son yazışmalara ulaşıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in 27 Eylül 2024’te kaybolmasından 18 gün sonra, 15 Ekim’de cenazesine ulaşılmasının ardından şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Jinnews’ten Öznur Değer’in ulaştığı yeni bilgilere göre, Kabaiş’in kaybolduğu gün dijital medya hesabında son mesajlaştığı kişinin YYÜ Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan M.Ç. olduğu öğrenildi.

Olay günü 14.30 ile Kabaiş'in kaybolduğu saatlere denk gelen 18.47 saatleri arasında gerçekleşen Instagram yazışmalarında; M.Ç.’nin Van Gölü sahilinde topladığı deniz kabuklarını getirme teklifinde bulunduğu, Kabaiş’in ise "deniz kabuğu" şeklinde yanıt vererek hediyeleşme üzerine bir diyalog kurduğu görüldü.

Dosyadaki soru işaretlerini derinleştiren detaylar ise bununla sınırlı kalmadı. Kabaiş’in "hocam" diye hitap ettiği M.Ç.’nin, olay günü genç kadınla aynı baz istasyonundan sinyal verdiği ve olaydan hemen sonra Instagram hesabını kapatıp kurumdan ayrıldığı tespit edildi.

Araştırma görevlisinin üniversiteden ne zaman ayrıldığı sorusu kişisel verilerin korunması gerekçesiyle yanıtsız bırakılırken, soruşturma kapsamında yüzlerce kişiden örnek alınmasına rağmen M.Ç.’den DNA örneği toplanmadığı ortaya çıktı.

Gelişmeler üzerine Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak M.Ç. ve olay sonrası temas kurduğu M.N.K. hakkında gözaltı kararı çıkarılmasını ve DNA örneklerinin alınmasını talep etti.

Rojin Kabaiş soruşturması: İki kişinin gözaltına alınması talep edildi

(EMK)