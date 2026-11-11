ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 07:55 11 Kasım 2026 07:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 07:58 11 Kasım 2026 07:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Rojin Kabaiş’in amcasından Adalet Bakanı’na çağrı

Hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten amca Ahmet Kabaiş, kamuoyunun ve baroların desteğiyle dosyada kritik adımlar atıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rojin Kabaiş’in amcasından Adalet Bakanı’na çağrı
*Ahmet Kabaiş'in X hesabı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in 27 Eylül 2024’te kaybolması ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılmasının üzerinden iki yıl geçti. Soruşturma süreci ve adalet mücadelesi devam ediyor.

Rojin Kabaiş kronolojisi: Rojin'e ne oldu?
Rojin Kabaiş kronolojisi: Rojin'e ne oldu?
31 Ağustos 2026

Rojin Kabaiş’in amcası Ahmet Kabaiş, maskeli ve silahlı saldırının ardından basına ve kamuoyuna açıklama yaptı.

Hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten amca Ahmet Kabaiş, kamuoyunun ve baroların desteğiyle dosyada kritik adımlar atıldığını söyledi.

Kabaiş, süreç içerisinde genç kızın bedeninde 2 erkeğe ait DNA profilinin tespit edildiğini hatırlatarak, bu gelişmelerin ardından aile üzerindeki baskı ve tehditlerin arttığını vurguladı. Daha önce baba Nizamettin Kabaiş’e ve kendi aile fertlerine defalarca tehdit mesajları geldiğini belirten Ahmet Kabaiş, son yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle aktardı:

"08.11.2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde son halı yıkama teslimatımı yaptıktan sonra eve dönmek üzere navigasyonu açtım. Yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra, yerleşimin olmadığı karanlık bir bölgede el feneriyle işaret eden bir şahıs gördüm. Yavaşladığımda maskeli ve siyah elbiseli bir kişinin silahını doğrultarak beni çakıllı yola yönlendirdiğini fark ettim. O an maskeli ve siyah giyimli üç kişi daha etrafımı sardı."

"Bu Nizamettin Kabaiş’e bir uyarıdır"

Aracının önünün kesilmesiyle silah zoruyla araçtan indirildiğini söyleyen Kabaiş, darp edildiğini ve açıkça tehdit edildiğini dile getirdi:

"Şahıslardan biri bağırarak 'İn aşağı, yat yere!' dedi. Araçtan inip yere uzandığımda kafama defalarca bir cisimle veya silah dipçiğiyle vuruldu. O esnada aracımın sürgülü kapısının açıldığını duydum. Saldırganlar bana, 'Biz seni bir aydır takip ediyoruz. İki yeğeninin ve bir kardeşinin nerede olduğunu biliyoruz. Şu an sana bir şey yapmıyoruz, bu Nizamettin Kabaiş’e bir uyarıdır. Kendisini Rojin davasından vazgeçmesi için kaç kere uyardık... Sizi öldüreceğiz, kimse sizi kurtaramaz' diyerek tehditler yağdırdı."

Yaşanan dehşete rağmen adaletin peşini bırakmayacaklarını belirten Ahmet Kabaiş, "Bizler hiçbir zaman kızımız Rojin Kabaiş’in adalet mücadelesinden geri adım atmayacağız" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Saldırı sonrası yolda durdurup yardım istediği duyarlı bir sürücü sayesinde emniyet birimlerine ulaştığını ifade eden Ahmet Kabaiş; kendisine destek olan vatandaşa, olay yerine hızla intikal eden emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kabaiş ayrıca, olayın hemen ardından Konya’dan yola çıkarak yanına gelen avukatı Sayın Abdurrahman Karabulut’a, hastanede kendisini yalnız bırakmayan avukatlar Sayın Ayşegül Deniz ve Ali Çiçek’e, Rojin İçin Adalet Komisyonlarına ve arayan tüm dostlarına şükranlarını sundu.

Açıklamasının sonunda yetkililere seslenen amca Ahmet Kabaiş, "Umudumuz ve talebimiz, Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek ve yetkili mercilerden kızımız Rojin Kabaiş’in adaletinin bir an önce sağlanmasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları Rojin Kabaiş Ahmet Kabaiş
ilgili haberler
Rojin Kabaiş soruşturmasında 6 kişinin telefonları incelenecek
15 Ekim 2026
/haber/rojin-kabais-sorusturmasinda-6-kisinin-telefonlari-incelenecek-324447
Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları yarın sokağa çağırıyor
26 Eylül 2026
/haber/rojin-kabais-icin-adalet-komisyonlari-yarin-sokaga-cagiriyor-323806
Rojin Kabaiş soruşturmasında 2 yıllık cevapsız sorular
26 Eylül 2026
/haber/rojin-kabais-sorusturmasinda-2-yillik-cevapsiz-sorular-323804
Rojin Kabaiş soruşturması: Avukatlar yeni bulguları açıkladı
4 Eylül 2026
/haber/rojin-kabais-sorusturmasi-avukatlar-yeni-bulgulari-acikladi-323183
Rojin Kabaiş kronolojisi: Rojin'e ne oldu?
31 Ağustos 2026
/haber/rojin-kabais-kronolojisi-rojin-e-ne-oldu-322991
Rojin Kabaiş soruşturmasında 2. yıl raporu
27 Ağustos 2026
/haber/rojin-kabais-sorusturmasinda-2-yil-raporu-322883
Rojin Kabaiş’in kaybolduğu gün yaptığı son yazışmalara ulaşıldı
27 Ağustos 2026
/haber/rojin-kabaisin-kayboldugu-gun-yaptigi-son-yazismalara-ulasildi-322858
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rojin Kabaiş soruşturmasında 6 kişinin telefonları incelenecek
15 Ekim 2026
/haber/rojin-kabais-sorusturmasinda-6-kisinin-telefonlari-incelenecek-324447
Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları yarın sokağa çağırıyor
26 Eylül 2026
/haber/rojin-kabais-icin-adalet-komisyonlari-yarin-sokaga-cagiriyor-323806
Rojin Kabaiş soruşturmasında 2 yıllık cevapsız sorular
26 Eylül 2026
/haber/rojin-kabais-sorusturmasinda-2-yillik-cevapsiz-sorular-323804
Rojin Kabaiş soruşturması: Avukatlar yeni bulguları açıkladı
4 Eylül 2026
/haber/rojin-kabais-sorusturmasi-avukatlar-yeni-bulgulari-acikladi-323183
Rojin Kabaiş kronolojisi: Rojin'e ne oldu?
31 Ağustos 2026
/haber/rojin-kabais-kronolojisi-rojin-e-ne-oldu-322991
Rojin Kabaiş soruşturmasında 2. yıl raporu
27 Ağustos 2026
/haber/rojin-kabais-sorusturmasinda-2-yil-raporu-322883
Rojin Kabaiş’in kaybolduğu gün yaptığı son yazışmalara ulaşıldı
27 Ağustos 2026
/haber/rojin-kabaisin-kayboldugu-gun-yaptigi-son-yazismalara-ulasildi-322858
Sayfa Başına Git