Rojin Kabaiş’in amcasından Adalet Bakanı’na çağrı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in 27 Eylül 2024’te kaybolması ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılmasının üzerinden iki yıl geçti. Soruşturma süreci ve adalet mücadelesi devam ediyor.

Rojin Kabaiş kronolojisi: Rojin'e ne oldu?

Rojin Kabaiş’in amcası Ahmet Kabaiş, maskeli ve silahlı saldırının ardından basına ve kamuoyuna açıklama yaptı.

Hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten amca Ahmet Kabaiş, kamuoyunun ve baroların desteğiyle dosyada kritik adımlar atıldığını söyledi.

Kabaiş, süreç içerisinde genç kızın bedeninde 2 erkeğe ait DNA profilinin tespit edildiğini hatırlatarak, bu gelişmelerin ardından aile üzerindeki baskı ve tehditlerin arttığını vurguladı. Daha önce baba Nizamettin Kabaiş’e ve kendi aile fertlerine defalarca tehdit mesajları geldiğini belirten Ahmet Kabaiş, son yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle aktardı:

"08.11.2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde son halı yıkama teslimatımı yaptıktan sonra eve dönmek üzere navigasyonu açtım. Yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra, yerleşimin olmadığı karanlık bir bölgede el feneriyle işaret eden bir şahıs gördüm. Yavaşladığımda maskeli ve siyah elbiseli bir kişinin silahını doğrultarak beni çakıllı yola yönlendirdiğini fark ettim. O an maskeli ve siyah giyimli üç kişi daha etrafımı sardı."

"Bu Nizamettin Kabaiş’e bir uyarıdır"

Aracının önünün kesilmesiyle silah zoruyla araçtan indirildiğini söyleyen Kabaiş, darp edildiğini ve açıkça tehdit edildiğini dile getirdi:

"Şahıslardan biri bağırarak 'İn aşağı, yat yere!' dedi. Araçtan inip yere uzandığımda kafama defalarca bir cisimle veya silah dipçiğiyle vuruldu. O esnada aracımın sürgülü kapısının açıldığını duydum. Saldırganlar bana, 'Biz seni bir aydır takip ediyoruz. İki yeğeninin ve bir kardeşinin nerede olduğunu biliyoruz. Şu an sana bir şey yapmıyoruz, bu Nizamettin Kabaiş’e bir uyarıdır. Kendisini Rojin davasından vazgeçmesi için kaç kere uyardık... Sizi öldüreceğiz, kimse sizi kurtaramaz' diyerek tehditler yağdırdı."

Yaşanan dehşete rağmen adaletin peşini bırakmayacaklarını belirten Ahmet Kabaiş, "Bizler hiçbir zaman kızımız Rojin Kabaiş’in adalet mücadelesinden geri adım atmayacağız" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Saldırı sonrası yolda durdurup yardım istediği duyarlı bir sürücü sayesinde emniyet birimlerine ulaştığını ifade eden Ahmet Kabaiş; kendisine destek olan vatandaşa, olay yerine hızla intikal eden emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kabaiş ayrıca, olayın hemen ardından Konya’dan yola çıkarak yanına gelen avukatı Sayın Abdurrahman Karabulut’a, hastanede kendisini yalnız bırakmayan avukatlar Sayın Ayşegül Deniz ve Ali Çiçek’e, Rojin İçin Adalet Komisyonlarına ve arayan tüm dostlarına şükranlarını sundu.

Açıklamasının sonunda yetkililere seslenen amca Ahmet Kabaiş, "Umudumuz ve talebimiz, Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek ve yetkili mercilerden kızımız Rojin Kabaiş’in adaletinin bir an önce sağlanmasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

(EMK)