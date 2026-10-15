Rojin Kabaiş soruşturmasında 6 kişinin telefonları incelenecek

*Adli Tıp raporunda ölüm nedeni "suda boğulma" olarak belirtildi. Eşitlik İçin Kadın Girişimi, dosyaya getirilen kısıtlılık nedeniyle baroların dahi erişiminin engellendiğini belirterek soruşturmanın şeffaf yürütülmesi çağrısı yaptı. YYÜ öğrencileri ölümün ikinci yılında eylem yaptı.

*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan cansız bedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Daraltılmış baz istasyonu raporunda kaybolduğu saatlerde Rojin'e en yakın konumda bulunan 6 kişi tespit edildi ve ifadeleri alınacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Dosyaya sunulan daraltılmış baz istasyonu raporunda, Kabaiş’in kaybolduğu saatlerde kendisine en yakın konumda bulunan 6 kişi tespit edildi. Bu kişilerin ifadeleri alınacak, telefonları incelenecek.

21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kayboldu. Kabaiş’in cansız bedeni, 18 gün sonra, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında bulundu. Ölümüne ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savcının talebi doğrultusunda soruşturma dosyasına sunulan daraltılmış baz istasyonu raporuna ilişkin bilgi verdi.

Karabulut X'teki açıklamasında, Rojin’in kaybolduğu akşam kendisine en yakın konumda bulunduğu değerlendirilen 6 kişiye ait telefon numarasının tespit edildiğini belirterek bu kişilerin ifadelerinin alınacağını ve telefonlarının inceleneceğini açıkladı.

11 beyaz aracın sürücüsü tespit edildi

Soruşturma kapsamında, Rojin’in kaybolduğu saatlerde sahile inen araç ile aynı saatlerde Bardakçı köyünde bulunan 11 beyaz araca ilişkin araştırmalar da sürüyor.

Karabulut, daha önce plakaları belirlenen 11 beyaz aracın sürücülerinin tespit edildiğini ve ifadelerinin alınması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Rojin’in telefonu inceleniyor

Rojin Kabaiş’in telefonunun açılması ve dijital verilerin incelenmesi amacıyla yürütülen teknik çalışmalar da devam ediyor. Karabulut, ailenin önerdiği bilirkişilerin yürüttüğü incelemelerin sonuçlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Elde edilecek bulguların soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini ifade eden Karabulut, tespit edilen kişiler ve araçlar üzerinden herhangi bir kişiye peşinen suç isnat etmediklerini vurguladı. Karabulut, Rojin’in kaybolduğu saatlerde kimlerin nerede olduğunun, araçların hangi güzergâhları kullandığının ve telefondaki dijital verilerin ortaya çıkaracağı bilgilerin soruşturmanın aydınlatılması açısından önemli olduğunu söyledi.

EŞİK: Sorular değişmedi, yanıtlar nerede?

Eşitlik İçin Kadın Girişimi (EŞİK), Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmanın şeffaf ve etkili yürütülmesi çağrısı yaptı.

EŞİK’in açıklamasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporlarında kesin ölüm nedeninin “suda boğulma” olarak yer aldığı hatırlatıldı. Soruşturma dosyasına getirilen kısıtlılık nedeniyle baroların dahi dosyaya erişiminin engellendiği belirtilen açıklamada, ailenin mücadelesi ve kamuoyu baskısıyla ilerleyen soruşturmanın gerçeklerin açığa çıkarılması için gereken açıklığı hâlâ sağlayamadığı ifade edildi.

Dosyadaki şüphelerin giderilmesi, ihmallerin aydınlatılması ve soruların yanıtlanması gerektiğini vurgulayan EŞİK, kadınların yaşam hakkının korunmasının, şiddetin önlenmesinin ve adalete erişimin güvence altına alınmasının devletin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması, kadınların yaşam hakkını ilgilendiren soruşturmaların şeffaf ve etkili yürütülmesi istendi.

EŞİK, açıklamasını “2 yıl geçti. Sorular değişmedi. Yanıtlar nerede?” sözleriyle tamamladı.

Öğrencilerden Rojin için eylem

YYÜ öğrencileri, Rojin Kabaiş’in ölümünün ikinci yılında Edebiyat Fakültesi önünde bir araya geldi. Öğrenciler, burada yaptıkları açıklamanın ardından Rojin’in öğrenim gördüğü Eğitim Fakültesi’ne yürüdü.

Eyleme telefonla bağlanarak destek veren Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, öğrencilere seslenerek “Slogan atsınlar, desinler ki ‘Devlet bu hesabı neden vermiyor?’” dedi.

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(EMK)