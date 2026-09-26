Rojin Kabaiş soruşturmasında 2 yıllık cevapsız sorular

*Önergelerde DNA bulgularının sonucu, telefon verilerinin neden tam incelenemediği, aileye sağlanan destek, bölgedeki güvenlik açıkları, yurt ve üniversite hakkında idari soruşturma açılıp açılmadığı soruldu. Varli ayrıca şüpheli kadın ölümleri ve kayıp vakaları için Meclis Araştırması açılmasını talep ederek, olayların "intihar" veya "kaza" denilerek geçiştirilmesinin delil kayıplarına yol açtığını vurguladı.

*DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, soruşturmanın seyrini incelemek için Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarına soru önergeleri sundu.

*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kaybolması ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeninin bulunmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen dosyadaki karanlık noktalar aydınlatılmadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in 27 Eylül 2024’te kaybolması ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen dosyadaki karanlık noktalar aydınlatılmadı.

Rojin Kabaiş kronolojisi: Rojin'e ne oldu?

Van Milletvekili Gülderen Varli, şüphelerin aydınlatılması ve soruşturmanın seyrinin incelenmesi amacıyla Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergeleri sundu. Varli ayrıca, şüpheli kadın ölümleri ve kayıp vakalarının tespiti için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

"DNA ve telefon incelemeleri ne aşamada?"

Adalet Bakanlığına yöneltilen önergede, soruşturmanın güncel durumu ve iki yıllık süreçte atılan adımlar soruldu. Varli; gözden kaçan veya yeni elde edilen delillerin bulunup bulunmadığını, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan kimsenin olup olmadığını gündeme taşıdı.

Dosyadaki kritik noktalara dikkat çeken Milletvekili, DNA bulgularının kime ait olduğuna dair incelemelerin neticesini ve Kabaiş’in telefonundaki verilerin tamamının neden halen incelenemediğini sordu. Son dönemde basına yansıyan yeni görüntü ve iddialara ilişkin yürütülen adli işlemler de soru önergesinde yer aldı.

“Aileye nasıl bir destek sağlandı?"

Bakan Göktaş’a sunulan önergede, olay gününden bu yana Kabaiş ailesine sağlanan psikolojik, sosyal ve hukuki desteğin detayları soruldu.

Varli, son 5 yılda benzer gerekçelerle Bakanlığa başvuran ailelerin sayısını ve bu süreçlerin nasıl takip edildiğini gündeme getirdi. Kabaiş ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine yönelik Bakanlık bünyesinde özel bir birim veya görevlendirmenin bulunup bulunmadığı da açıklanması istenen başlıklar arasında yer aldı.

"Bölgedeki güvenlik açıkları etkin incelendi mi?"

İçişleri Bakanlığına verilen önergede, Kabaiş’in kaybolduğu ve bulunduğu bölgelerdeki güvenlik hareketliliği sorgulandı. Varli; kolluk kuvvetlerinin bölgede son iki yılda tespit ettiği şüpheli bir durum olup olmadığını, basına düşen iddia ve görüntüler üzerine hangi adımların atıldığını sordu.

Ayrıca, olayın gerçekleştiği dönemde ve sonrasında söz konusu bölgeden yurt dışına çıkış yapan kişilerin soruşturmaya dahil edilip edilmediği ile bölgede alınan yeni güvenlik önlemleri de Bakanlığa yöneltildi.

"Yurtta idari soruşturma açıldı mı?"

Öğrencinin kaldığı yurt ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki güvenlik denetimleri de Meclis gündemine taşındı. Varli, olay öncesi ve sonrasında yurt yönetimi ve üniversite hakkında iddari bir soruşturma açılıp açılmadığını, açıldıysa sonuçlarının ne olduğunu sordu.

Yurt giriş-çıkış kayıtları ile kamera görüntülerinin detaylıca incelenip incelenmediğini belirten Varli, son iki yılda kampüs genelinde ve yurt çevresinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına ne gibi tedbirlerin artırıldığını sorguladı.

"Ölümler 'intihar' veya 'kaza' denilerek geçiştirilemez"

Soru önergelerinin yanı sıra şüpheli kadın ölümleri ve kayıp kadın vakaları için Meclis Araştırması açılmasını isteyen Gülderen Varli, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarını hatırlattı.

Araştırma önergesinde; soruşturmaların ilk aşamasında olayların "intihar", "kaza" veya "doğal ölüm" olarak değerlendirilmesinin telafisi imkansız delil kayıplarına yol açtığı vurgulandı. Kadınların yaşam hakkını ilgilendiren tüm olaylarda ilk andan itibaren etkin, tarafsız ve tüm olasılıkları kapsayan bir adli sürecin yürütülmesinin hayati önem taşıdığı altı çizildi.

(EMK)