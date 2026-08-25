Rojin Kabaiş soruşturması: Otopsi raporunda iki ilaç tespit edildi

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kabaiş’in otopsi raporunda Rocuronium (roküronyum) ve Ornidazole (ornidazol) adlı iki ilacın tespit edildiği belirtildi.

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturmayla ilgili yeni bulguları sosyal medya hesabından paylaştı.

Karabulut, Kabaiş’in 11 Eylül 2024’te geçirdiği ameliyata ilişkin kayıtlar ile Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarının adli-tıbbi incelemesinde dikkat çekici bir ayrıntıya ulaşıldığını açıkladı.

Otopsi raporunda iki ilaç

Karabulut’un aktardığı bilgilere göre, Rojin Kabaiş’in cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopside mide ve iç organlarında Rocuronium, mide içeriğinde ise Ornidazole tespit edildi.

Ornidazole; parazitlere ve anaerob bakterilere karşı kullanılan, bazı enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi işlemler sonrasında enfeksiyondan korunma amacıyla başvurulan bir ilaç.

Rocuronium ise ameliyat ve acil müdahalelerde kullanılan, hızlı etkili güçlü bir kas gevşetici. Damar yoluyla uygulanan ilaç, özellikle entübasyon sırasında kasların geçici olarak gevşetilmesini sağlıyor.

"Ameliyathane dışında temini imkânsız"

Karabulut, Rocuronium’un ameliyathane dışında temininin mümkün olmadığını ileri sürerek, ilacın otopsi sırasında tespit edilmesinin soruşturma açısından önemli olduğunu savundu.

Rocuronium’un vücuttaki yarılanma süresinin yaklaşık 30 ila 90 dakika olduğunu belirten Karabulut, Kabaiş’in 11 Eylül’deki ameliyatından haftalar sonra yapılan otopside ilacın tespit edilmesinin ayrıca incelenmesi gerektiğini söyledi.

Karabulut, sosyal medya paylaşımında, “Bu adli veriler” olarak nitelendirdiği bulguların Kabaiş’in ölümünden hemen önce söz konusu ilaçlara erişimi olan kişiler tarafından ilaç verilmiş olabileceğine işaret ettiğini savundu.

Karabulut, bulguların Kabaiş’in mide yoluyla Ornidazole ve Rocuronium aldığı ve Rocuronium’un solunum kaslarını felç etmesi sonucu öldürüldüğü yönünde değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Rocuronium ve Ornidazole ne için kullanılıyor?

Rocuronium (roküronyum): Ameliyatlarda ve acil durumlarda entübasyonu kolaylaştırmak ve cerrahi sırasında iskelet kaslarını geçici olarak gevşetmek amacıyla kullanılan güçlü bir kas gevşeticidir. Solunum kaslarını da etkilediği için tıbbi gözetim altında uygulanması gerekir.

Ornidazole (ornidazol): Nitroimidazol grubunda yer alan bir antibiyotik ve antiprotozoal ilaçtır. Anaerob bakterilerin ve bazı parazitlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde, ayrıca bazı cerrahi işlemlerde enfeksiyondan korunma amacıyla kullanılabilir.

Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, söz konusu ilaçların vücudunda nasıl ve ne zaman bulunduğunun belirlenmesi soruşturmanın seyri açısından önem taşıyor.

(EMK)