Rojin Kabaiş soruşturması: İki kişinin gözaltına alınması talep edildi

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojîn Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada aile avukatı Abdurrahman Karabulut, iki kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi için savcılığa başvurdu.

bianet’e konuşan baba Nizamettin Kabaiş, "Çocuğum intihar edecek bir durumda değildi, bunu baştan beri biliyordum ve örtbas etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"Örtbas etmek isteyenler var"

Kabaiş, şöyle dedi:

"Ben bir babayım. Anne ve baba evladını en iyi tanıyandır. Biz biliyoruz ki benim çocuğum intihar edecek bir durumda değildi. Bunu baştan beri biliyordum ve örtbas etmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Olay yerinde su yoktu, aradılar bulamadılar, çocuk 24 kilometre uzaklıkta bulundu. Bunların hepsini birleştirdiğinizde bu açıkça bir cinayettir. Şimdi olayın gerçekleştiği noktada ve üniversitenin hemen yanındaki sıkıntılı köyde 2 bin 500 kişinin DNA'sına bakılacak. Şu ana kadar 600 kişinin DNA incelemesi yapıldı fakat henüz bir eşleşmeye rastlanmadı. Cinayeti örtbas etmek isteyenler var. Örbasçılar devreye girdi. Biz gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz."

“Adalet Bakanı ile tekrar görüşeceğiz

Kızının otopsi ve adli tıp raporlarındaki bulgulara da değinen acılı baba Nizamettin Kabaiş, dosyadaki ilaç detayına dikkat çekerek şu bilgileri aktardı:

“İki gündür sürekli düşünüyoruz; acaba çocuğun başına ne getirdiler? Kızımın midesinde tespit edilen iki farklı ilaç var. O ilaçlar öyle herkesin kolayca alabileceği şeyler değil, ancak doktor yetkisiyle alınabilen, insanı adeta felç eden ve bayıltan ilaçlar. Demek ki önce ilaç verip bayıltmışlar. Ben dosyada ne gördüysem televizyonlarda anlattım. Eğer bu mücadeleyi vermeseydim, belki de bu dosya çoktan 'intihar' denilerek kapatılmıştı. Ama ben bunu kesinlikle kabul etmeyeceğim. Canım pahasına da olsa kızımın hakkını arayacağım ve adalet yerini bulana kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağım."

Devlet yetkililerinden ve Adalet Bakanlığı'ndan adalet beklediklerini belirten baba Kabaiş, baroların tutumunu eleştirirken avukatlarının çabasına vurgu yaptı:

"Devlet yetkilileri de savcılar da çocuğun başına ne geldiğini hemen hemen biliyorlar. Yeni atanan savcılar çalışıyor, Adalet Bakanlığı’na da güveniyoruz, bize söz verildi. Yakında avukatımızla birlikte önce Van’a, ardından tekrar Ankara’ya Adalet Bakanlığı’na gideceğiz. Barolara güvendik ama maalesef eksik kaldılar, cesaret edip dosyayı açıklayamadılar. Aile avukatımız ise çok güzel çalışıyor. Keşke en başından beri bu avukatımız işin içinde olsaydı. Kızımın telefonu da hâlâ tam olarak açılamadı; yurt dışına gitti geldi, şimdi Mersin’e gönderildi. Oradan gelecek haberleri de bekliyoruz."

On gün çnce tehdit edildiğini anlatan Kabaiş, "asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Avukat iki şüpheli için gözaltı kararı istedi

Aile Abdurrahman Karabulut, Rojîn Kabaiş’in telefonundan elde edilen imajları yurt içi ve yurt dışındaki uzman bilirkişilere gönderdi.

Uzmanlar tarafından yapılan teknik analizlerde, sanal medya uygulamaları üzerinden şüphelilerden birine ait olduğu değerlendirilen kritik bir ize ulaşıldı.

Bu bulgular üzerine Rojîn Kabaiş’e ait telefonun HTS ve baz kayıtları yeniden mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmelerde, Kabaiş’in telefonunun olay anında sinyal aldığı baz istasyonu ile makul şüpheli olarak değerlendirilen aynı isim ve soyismine sahip iki kişinin telefonlarının olay zaman diliminde aynı baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.

İncelemelerde ayrıca şüphelilerden birinin kullandığı değerlendirilen sanal medya hesabını kapattığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Bu somut gelişmeler üzerine aile avukatı, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak söz konusu iki kişi hakkında gözaltı kararı verilmesini, telefonlarına el konulmasını ve DNA örneklerinin alınmasını talep etti.

(EMK)