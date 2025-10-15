"Rojin Kabaiş raporunun gizlenmesi cezasızlığı koruyan devlet politikasıdır"

Bir yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne dair adli tıp raporunun bir yıl gizlendiği ortaya çıktı.

Raporda, iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesi dikkat çekti. Eğitim Sen, raporun gizlenmesini “cezasızlığı koruyan devlet politikası” olarak değerlendirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Kabaiş’in ölümünün “intihar” olarak sunulmasının bilinçli bir yönlendirme olduğu belirtildi. Açıklamada, “Delillerin saklanması, raporların eksik düzenlenmesi ve olay yerinin özenle incelenmemesi; Rojin’in ölümünde bireysel değil, kurumsal bir sorumluluk zinciri olduğunu göstermektedir” denildi.

Eğitim Sen, adli tıp kurumunun tarafsızlığının iktidarın gölgesinde kaldığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Cezasızlık artık bir ihmal değil, iktidarın bilinçli tercihi; erkek egemen düzenin kurumsal pratiği haline gelmiştir. Kadınların yaşamına kasteden yalnızca erkek şiddeti değil, erkek-devlet şiddetidir.”

Açıklamada, kadınların yaşam hakkını savunmanın sendikal bir görev olduğu hatırlatılarak şu çağrı yapıldı:

“Rojin Kabaiş’in ölümü bireysel bir trajedi değil, kamusal bir suçtur. Bu suçun faili yalnızca o gece orada olanlar değil, adaletin üzerini örten, kadınların yaşam hakkını görmezden gelen iktidar düzenidir. Rojin için, tüm ‘şüpheli’ ölümler için, kadınların özgür ve eşit yaşayacağı bir ülke için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Nahit Eren 'Rojin Kabaiş' raporunu sordu: Soruşturmayı etkisiz kıldığınızın farkında mısınız?

Rojin Kabaiş dosyası: Cinsel saldırı ihtimali ortaya çıktı

CERRAHPAŞA ADLİ TIP'TAN PROF. DR. YÜKSELOĞLU ANLATTI Rojin’in vajinasında tespit edilen erkeğe ait DNA ile şüpheliler nasıl bulunacak?

(EMK)