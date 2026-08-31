Rojin Kabaiş kronolojisi: Rojin'e ne oldu?

*Bu kronolojiyi Rojin Kabaiş için Adalet Komisyonları'nın hazırladığı bilgi metninden aldık.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı KYK yurdundan çıktıktan sonra kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Aradan yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen, Rojin’in ölümünün nasıl gerçekleştiği ve sorumluların kim olduğu hâlâ kesin olarak ortaya çıkarılamadı.

Dosyada geçen süreç, ilk günden itibaren yanıt bekleyen sorular ve sonradan ortaya çıkan yeni bulgularla şöyle gelişti:

27 Eylül 2024 – Rojin kayboldu: Rojin Kabaiş, kaldığı Seyyid Fehim Arvasi KYK yurdundan çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin anlatımına göre, kaybolduğu gün annesiyle yaklaşık 11 dakika görüntülü konuştu, kahve alacağını söyledi. Rojin’in kameralara son yansıdığı saatin ise 19.05 olduğu belirtildi.

28 Eylül 2024 – Eşyaları Van Gölü kıyısında bulundu: Rojin’e ait cep telefonu, kulaklık, su, kek ve cüzdanın Van Gölü sahilinde bulunmasının ardından arama çalışmaları göl çevresinde yoğunlaştırıldı.

10 Ekim 2024 – Başörtüsü bulundu: İçişleri Bakanlığı, Rojin’e ait başörtüsünün Van Gölü kıyısında bulunduğunu açıkladı. Üniversite ve çevresindeki yüzlerce saatlik kamera kaydı ile araç ve kişilere ilişkin görüntülerin incelendiği duyuruldu.

15 Ekim 2024 – Rojin’in cansız bedeni bulundu: Kayıp başvurusundan 18 gün sonra Rojin Kabaiş’in cansız bedeni, son görüldüğü yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Mollakasım Köyü sahilinde, akıntının tersi yönünde bulundu.

İlk açıklamalarda, bedenin uzun süre suda kaldığı, kıyafetlerinin üzerinde olduğu ve herhangi bir darp izine rastlanmadığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

17 Ekim 2024 – İlk otopside kesin ölüm nedeni belirlenemedi: İlk otopsi sürecinde kesin ölüm nedeni belirlenemedi ve numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Boyun, diz ve kol bölgelerinde renk değişiklikleri tespit edildiği de kayıtlara geçti.

6 Kasım 2024 – Bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi: Hazırlanan raporda Rojin'in bedeninden alınan örneklerde iki farklı erkeğe ait DNA bulunduğu ortaya çıktı. Ancak DNA örneklerinin vücudun hangi bölgelerinde bulunduğu ilk aşamada açıklanmadı.

Aralık 2024 – Ölüm nedeni “suda boğulma” olarak açıklandı: Adli Tıp Kurumu, ölüm nedeninin suda boğulma olduğunu belirtti. Ancak ölümün intihar, kaza ya da başka bir kişinin müdahalesi sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenemedi.

Ocak 2025 – Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları kuruldu: Dosyadaki kısıtlılık kararının kaldırılması, ailenin ve avukatların soruşturma dosyasına erişebilmesi ve sürecin şeffaf yürütülmesi talepleriyle kadınlar adalet mücadelesini örgütlemeye başladı.

1 Eylül 2025 – Savcılığın iki kişiden şüphelendiği iddia edildi: Nizamettin Kabaiş, savcının “bir şey bulduk, iki kişiden şüpheleniyoruz” dediğini açıkladı. Baba Kabaiş ayrıca kızının bedenindeki yaralanmalara ve dosyada yanıtlanmayan sorulara dikkat çekti.

Ekim 2025 – İki erkek DNA'sının bulunduğu bölgeler açıklandı: Adli Tıp Kurumu raporunda bir erkek DNA profilinin sternal, yani göğüs bölgesinde; diğerinin ise vajinal bölgede tespit edildiği belirtildi. ATK, ilk değerlendirmesinde kontaminasyon ihtimalini de gündeme getirdi.

13-14 Kasım 2025 – “Bulaş” ihtimali tartışması: Adalet Komisyonlarının talebi üzerine yapılan incelemelerde, cenazenin bulunmasından otopsi sürecine kadar müdahalede bulunduğu değerlendirilen 134 kişiden DNA örneği alındı. Bu örneklerin Rojin’in bedeninde bulunan iki erkek DNA’sıyla eşleşmediği, bulaş tespit edilmediği açıklandı.

20 Kasım 2025 – Gizli tanık ifadesi dosyaya girdi: Soruşturma dosyasına, Rojin'in kolundan tutularak bir araca zorla bindirildiğini gördüğünü söyleyen gizli tanığın ifadesi eklendi.

4 Aralık 2025 – Gizli tanık zorla araca bindirilme iddiasını anlattı: Gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından beyaz bir araca zorla bindirildiğini gördüğünü iddia etti.

Mart 2026 – Rojin’in telefonu açılamadan yurtdışından geri döndü: Telefonun şifresinin çözülmesi için yürütülen çalışmalar sonuç vermedi. Telefon, soruşturmanın aydınlatılması açısından kritik delillerden biri olmaya devam etti.

Mayıs 2026 – Yurt yönetimi hakkında soruşturma yolu açıldı: Van Valiliğinin yurt yönetimi hakkında verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararı Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ardından KYK yurdu yöneticileri hakkında resmi adli soruşturma başlatıldı.

Haziran-Temmuz 2026 – Kamera kayıtları, baz sinyalleri ve tekneler yeniden gündeme geldi: Kampüs çevresindeki döner kameraların yeniden incelenmesi, karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık görüntünün çözülmesi, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının araştırılması için yeni çalışmalar başlatıldı. Ayrıca Rojin’in kaybolduğu tarihten cansız bedeninin bulunduğu güne kadar Van Gölü’nde seyreden tekne ve deniz araçlarının GPS ve kamera kayıtlarının incelenmesi istendi.

15 Temmuz 2026 – Diatom testinin yapılmadığı ortaya çıktı: Adli Tıp Kurumu ölüm nedenini “suda boğulma” olarak açıklamış olmasına rağmen, suda boğulma vakalarında önemli incelemelerden biri olarak görülen Diatom testinin yapılmadığı ortaya çıktı. Rojin’in ailesi, avukatları ve Adalet Komisyonları testin yapılmasını talep etti.

5 Ağustos 2026 – Telefon ve dijital veriler bilirkişiye gönderildi: Cep telefonu verileri, kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının özel bilirkişi tarafından incelenmesi talebi kabul edildi. Rojin’in telefonu Mersin’de bilişim uzmanına gönderildi.

11 Ağustos 2026 – Yeni DNA örnekleri alındı: Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alındığı duyuruldu.

25 Ağustos 2026 – Otopsi raporundaki ilaç etkin maddeleri yeniden gündeme geldi: Avukat Abdurrahman Karabulut, otopsi raporunda yer aldığı belirtilen Rocuronium ve Ornidazole etkin maddelerine dikkat çekti. Rocuroniumun damardan verildiğinde solunum kaslarını felç edebilen bir kas gevşetici olduğu belirtilirken, avukat bu maddelerin Rojin’in haftalar önce geçirdiği ameliyattan kalmasının tıbben mümkün olmadığını savundu.

Adalet Komisyonları da bu bulguların neden iki yıl boyunca soruşturulmadığını sordu.

Rojin Kabaiş soruşturmasında 2. yıl raporu

(EMK)