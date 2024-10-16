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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 10:10
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 16:26
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Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığından toprağa verildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi
*Fotoğraf: AA

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Rojin Kabaiş’in cenazesi baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alındı.

Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı. Cenaze Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak ve çok sayıda yurttaş katıldı.

18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu
18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu
15 Ekim 2024

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cansız bedeni, dün (15 Ekim) Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Rojin Kabaiş
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