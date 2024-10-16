Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Rojin Kabaiş’in cenazesi baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alındı.

Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı. Cenaze Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cansız bedeni, dün (15 Ekim) Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.