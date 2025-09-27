ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2025 18:20
 Son Güncelleme: 27 Eylül 2025 18:26
2 dk Okuma

Rojin Kabaiş'in annesi: Fail kimse ortaya çıkarılsın

Rojin İçin Adalet Komisyonu’ndan Dilan Ergül  “Rojin 27 kilometre nasıl sürüklendi? Atletindeki kan kime ait? Üniversite neden gerçeği araştırmak yerine paylaşımlara erişim engeli getirdi?" diye sordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Rojin Kabaiş'in annesi: Fail kimse ortaya çıkarılsın
Fotoğraf: MA

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, bir yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş’in ölüm yıl dönümünde yürüyüş düzenledi.

Kadın kurumları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kadının katıldığı eylem Şêx Seîd (Dağkapı) Meydanı’nda başladı.

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
26 Eylül 2025

MA'daki habere göre, “Rojin için adalet” pankartı açan kadınlar, Rojin’in fotoğraflarını taşıyarak Ulu Camii önüne kadar yürüdü. “Rojin’e uzanan eller kırılsın”, “Katil erkek işbirlikçi devlet” sloganları atıldı.

Rosa Kadın Derneği Başkanı Suzan İşbilen burada yaptığı konuşmada, Rojin Kabaiş’in kayboluşunun üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, “Rojin eril zihniyet nedeniyle aramızda değil. Bu yürüyüş Rojin’i geri getirmeyecek ama adaleti sağlayacak” dedi.

"Bir yıldır adalet arıyoruz"

Rojin’in kardeşi Elif Kabaiş de gözyaşları içinde konuştu. “Bir yıl boyunca adalet arayışı içindeyiz. Yas tutacağımız yerde her gün kapılar çaldık, sorular sorduk” diyen Kabaiş, Rojin’in sınıf öğretmenliği için yıllarca çalıştığını, ancak üniversiteye başladıktan yalnızca üç gün sonra hayatını kaybettiğini söyledi. “Rojin’in umudunu, yarınlarını aldılar. Adalet yerini buluncaya kadar ‘Rojin’e ne oldu’ diye soracağız” diye ekledi.

Elif Kabaiş, olayla ilgili yanıtsız kalan soruları sıraladı:

“Yurt müdürü neden 17 saat sonra haber verdi? Rojin’in cenazesi 18 gün sonra nasıl bulundu? Üniversite rektörü neden otopsi odasına girdi? Üzerindeki DNA ve atletindeki kan kime ait? Rojin’in darp izleri ve kırık parmağı neyi gösteriyor?” diyerek etkin soruşturma talebini yineledi.

Ailenin avukatı İrem İlhan ise dosyanın bir yıldır aydınlatılmadığını belirterek, “ATK raporlarında iki erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi ancak kaynağı hâlâ açıklanmadı. Üstelik dosyaya getirilen gizlilik kararıyla şeffaflık ilkesi ihlal edildi. ATK hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi. İlhan, yalnız faillerin değil ihmali olanların da sorumluluk taşıdığını söyledi.

Rojin İçin Adalet Komisyonu’ndan Dilan Ergül  “Rojin 27 kilometre nasıl sürüklendi? Atletindeki kan kime ait? Üniversite neden gerçeği araştırmak yerine paylaşımlara erişim engeli getirdi? Bu özel savaş politikalarıdır. Gerçek failler cezalandırılana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Bucak: Ailenin yanındayız

Anne Aygül Kabaiş de “Biz faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Dosyanın takipçisi olacağız. Katilin sokakta gezmesini istemiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak ise ailenin mücadelesinin sonuçsuz bırakılmak istendiğini, ancak “Rojin’in failleri bulunana kadar yanlarında olacaklarını” söyledi.

"Kadınların ortak çığlığı"

DEM Parti Amed Milletvekili Adalet Kaya ise kadın ölümlerinin şüpheli dosyalarla kapatılmaya çalışıldığını savundu: “Şüpheli kadın ölümleri kadın cinayetidir. Yüzüncüyıl Üniversitesi’nden bakanlıklara kadar tüm kurumlar işbirlikçidir. Rojin intihar etmedi. Kadınların ortak çığlığı budur. Devletin kurumlarına güvenmiyoruz, bizi kurtaracak olan örgütlü mücadeledir” dedi.

Eylem, sık sık atılan “Rojin için adalet” sloganlarıyla son buldu.

Rojin Kabaiş şüpheli ölümler şüpheli kadın ölümleri şüpheli kadın cinayetleri
DEM Partili Çiçek Otlu’dan Adalet Bakanı’na: “Rojin Kabaiş’in ölümünü neden aydınlatmıyorsunuz?”
26 Eylül 2025
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
26 Eylül 2025
DEM Parti’den Rojin Kabaiş’in ölümü için Meclis araştırması talebi
15 Eylül 2025
Üniversite istedi Rojin Kabaiş içerikleri erişime engellendi
14 Eylül 2025
Kadınlar İstanbul'da Rojin Kabaiş için adalet talep etti
27 Ocak 2025
Rojin Kabaiş’in ölümünde ihmaller ve cevapsız sorular
8 Ocak 2025
Kadınlar Diyarbakır'dan seslendi: "Rojin Kabaiş'in ölümü aydınlatılsın"
4 Ocak 2025
Sosyal medyada binlerce kişi sordu: Rojin’e ne oldu?
31 Aralık 2024
