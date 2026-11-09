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YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 08:34 9 Kasım 2026 08:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 08:42 9 Kasım 2026 08:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Rojin Kabaiş'in amcasına saldırı

Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da yüzleri maskeli 4 kişinin saldırısına uğradığını duyurdu.

ANKA Haber Ajansı

KUBi Kurdî Bixwînin

ANKA Haber Ajansı

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Rojin Kabaiş'in amcasına saldırı
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Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, saldırının Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen adalet mücadelesini hedef aldığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Karabulut, şunları kaydetti:

"Rojin Kabaiş’in amcası, müvekkilim Ahmet Kabaiş, İstanbul’da yüzleri maskeli dört kişinin 'Rojin davasını bırakın!' tehdidiyle fiziki saldırısına uğramıştır. Saldırganlar, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’i de 'Onu da senin gibi yapacağız!' diyerek tehdit etmiş ve olay yerinden kaçmışlardır. Müvekkilim Ahmet Kabaiş şu anda ambulansla hastaneye kaldırılmaktadır. Ben de derhâl İstanbul’a hareket ediyorum.

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Bu saldırı yalnızca Kabaiş ailesine değil, Rojin’in ölümündeki hakikati ortaya çıkarma mücadelesine ve adalet arayışına yöneliktir! Yetkili makamları saldırganların derhâl tespit edilerek yakalanması, saldırının arkasındaki kişi ve bağlantıların ortaya çıkarılması ve Kabaiş ailesinin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırıyorum. Başta meslektaşlarım olmak üzere tüm baroları, hukuk ve insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Kabaiş ailesiyle dayanışmaya çağırıyorum."

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Rojin Kabaiş
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