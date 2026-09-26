Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları yarın sokağa çağırıyor

Rojin İçin Adalet Komisyonları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kaybolması ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeninin bulunmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen dosyadaki şüpheler ve faillerin aydınlatılmaması talebi ile 12 kentte sokağa çıkıyor.
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Kadınlar, "Rojin'i Katledenler 2 Yıldır Korunuyor! Katilleri Yargılatmak İçin Sokağa!" sloganıyla 27 Eylül Pazar günü 12 farklı merkezde bir araya gelecek.
Eylem çağrılarında, soruşturma sürecinde cevapsız kalan sorulara, incelenmeyen verilere ve cezasızlık politikalarına dikkat çekilirken kadın cinayetleri ile şüpheli ölümlerin derhal aydınlatılması ve gerçek faillerin yargı önüne çıkarılması talep ediliyor.
Eylem yapılacak kentler
İstanbul: 27 Eylül Pazar | 19.00 – Taksim Tünel
Ankara: 27 Eylül Pazar | 18.30 – Sakarya Caddesi
İzmir: 27 Eylül Pazar | 17.00 – Alsancak ÖSYM Önü
Diyarbakır: 27 Eylül Pazar | 17.00 – Dağkapı Meydanı
Van: 27 Eylül Pazar | 17.00 – İpekyolu Dem İlçe Önü
Antep: 27 Eylül Pazar | 14.00 – Balıklı Meydanı
Dersim: 27 Eylül Pazar | 14.00 – Seyit Rıza Meydanı
Mersin: 27 Eylül Pazar | 18.30 – Pozcu Koton Önü
Kocaeli: 27 Eylül Pazar | 15.00 – İzmit İnsan Hakları Parkı
Eskişehir: 27 Eylül Pazar | 17.00 – Kanatlı AVM Önü
Çanakkale: 27 Eylül Pazar | 14.00 – Saat Kulesi
Bodrum: 27 Eylül Pazar | 19.00 – Bodrum Belediye Meydanı
Mardin: 27 Eylül Pazar | 17.00 – Karayolları Parkı
(EMK)