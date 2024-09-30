Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları üçüncü gününde

Van’da 27 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları sürüyor.

AA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Van Gölü'nün üniversite sahilinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik çalışma yürüttü.

Polis atlı birliği de sahil boyunca devriye attı, çevredeki yerleşim alanlarında sürdürülen arama çalışmalarına katıldı.

Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kabaiş'in ailesi ve yakınları, bekleyişlerini sürdürüyor.

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"Gören varsa haber versin"

Baba Nizamettin Kabaiş, gazetecilere, arama çalışmalarının birçok ekibin katılımıyla devam ettiğini söyledi.

Baba Kabaiş, şöyle dedi: "Kimseyle bir düşmanlığımız yok. Çocuk kimseyle tartışmamış. Kardeşiyle, annesiyle hiçbir sıkıntısı yok. Sevinerek, isteyerek geldi. Buraya teslim ederken video çekmiştik. Selamlaştık, gülerek ayrıldık. En son annesiyle görüntülü konuşmuştu. Yemekten çıkarken, kaybolduğu gün konuşmuşlar. Annesine marketten kahve alacağını söylemiş. Konuşmaları 11 dakika sürmüş. Annesi, kızımıza 'okuluna alıştın mı' diye sormuş. Kızımız, alıştığını ve hoş vakit geçirdiğini söylemiş. Malzemeleri sahile yakın bulundu. Telefonu, kulaklığı ve suyu varmış. Herkesten rica ediyorum, gören varsa haber versin. O sadece benim değil herkesin ciğeri."

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"Etkin soruşturma yapılmasını istiyoruz"

Ayrıca Van Kadın Platformu, Van Emek ve Demokrasi Platformu, Van Barosu ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, arama çalışmalarının yapıldığı Van Gölü sahilinde, ortak basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı okuyan Avukat Zeynep Demir, şunları söyledi: "Alanda çalışmaların yeteri şekilde yürütülmediği, biz kurumlar alana gidildikten sonra kolluk takviyesi yapıldığı, havadan aramaların başlatıldığı ve suda arama çalışmalarının devam ettiği gözlemlenmiştir. Olayın yetkililer tarafından öğrenildiği ilk andan itibaren kapsamlı arama ve kurtarma faaliyetlerinin yapılması gerekirdi. Üniversite giriş çıkışlarının denetim altına alınması, şüphe bulunduran köy ve mekanlar üzerinde etkili soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz. Rojin’in bulunmasına ilişkin soruşturmanın sadece intihar veya boğulma üzerinden yürütülmemesini öldürülme, zorla kaybedilme, hürriyetinden yoksun bırakılmış olma ihtimallerinin de ön planda tutularak etkin soruşturma yapılması talebimizi yineliyoruz."

(RT)