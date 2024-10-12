Rojin'den 15 gündür haber yok

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de yurttan çıktıktan sonra geri dönmedi.

Arkadaşları 28 Eylül’de polise haber verdi. Van Gölü sahilinde Rojin’e ait cep telefonu ve bazı eşyalar bulundu.

Polis, Jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler arama çalışmalarına başladı. Çeşitli teknolojik cihazlar ve kadavra köpekleri ile desteklenen aramalar, özellikle başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştı. Rojin'i arama çalışmaları 15 gündür devam ediyor ancak henüz yeni bir bulguya ulaşılamadı.

Gönüllü ekipler de destek veriyor

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek veriyor.

Rojin'e ait başörtüsü Bardaçı köyü sahilinde 10 Ekim'de bulundu. Rojin'i arama çalışmaları özellikle başörtüsünün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede sürdürülüyor.

Rojin'e ait arama çalışmaları 15'inci güne girerken, başörtüsü dışında yeni bir iz bulunamadı.

(EMK)