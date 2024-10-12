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HABER
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 16:09
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2024 16:15
1 dk Okuma

Rojin'den 15 gündür haber yok

Rojin'e ait arama çalışmaları 15'inci güne girerken, başörtüsü dışında yeni bir iz bulunamadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, deniz kenarında yapılan bir arama-kurtarma çalışmasını gösteriyor. Görselde birkaç görevli, suyun içinde ve kıyıya yakın bölgede çeşitli arama faaliyetleri yürütüyor. Ekiplerden biri elinde bir ölçüm veya işaretleme çubuğu tutuyor, diğer görevliler ise su içinde arama yapıyor. Arka planda ise denizde bir bot, görevli ekip tarafından yönlendiriliyor. Aramalar, su yüzeyinde ve deniz tabanında gerçekleşiyor gibi görünüyor, deniz oldukça sakin ve geniş bir alana yayılmış durumda.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de yurttan çıktıktan sonra geri dönmedi.

Arkadaşları 28 Eylül’de polise haber verdi. Van Gölü sahilinde Rojin’e ait cep telefonu ve bazı eşyalar bulundu.

Polis, Jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler arama çalışmalarına başladı. Çeşitli teknolojik cihazlar ve kadavra köpekleri ile desteklenen aramalar, özellikle başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştı. Rojin'i arama çalışmaları 15 gündür devam ediyor ancak henüz yeni bir bulguya ulaşılamadı.

Gönüllü ekipler de destek veriyor

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek veriyor.

Rojin'e ait başörtüsü Bardaçı köyü sahilinde 10 Ekim'de bulundu. Rojin'i arama çalışmaları özellikle başörtüsünün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede sürdürülüyor.

Rojin'e ait arama çalışmaları 15'inci güne girerken, başörtüsü dışında yeni bir iz bulunamadı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şidddeti şüpheli kadın cinayetleri şüpheli kadın ölümleri Rojin Kabaiş
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