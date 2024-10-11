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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 10:16
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2024 10:16
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“Rojbash filmi Kürtçe olduğu için mi yasaklandı?”

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, “Rojbash” filmine uygulanan sansürü Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
“Rojbash filmi Kürtçe olduğu için mi yasaklandı?”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Rojbash” filmine uyguladığı sansürle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özkan Küçük’ün yapımcılığını üstlendiği ve bir grup Kürt tiyatrocunun 25 yıl sonra bir araya gelme hikâyesini anlatan “Rojbash” filminin “ticari dolaşıma uygun olmadığına” karar vermiş, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) 9 Ekim’de kararın iptali için dava açtığını duyurmuştu.

Sorular

Çiftyürek’in, sansüre dair Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlamasını talep ettiği sorular şöyle:

  • Rojbash isimli filmin gösteriminin yasaklanmasının gerekçesi nedir?
  • Filmin büyük çoğunluğunun Kürtçe olması yasaklanma kararında etkili olmuş mudur?
  • Bakanlığınız tarafından son beş yılda toplam kaç Kürtçe tiyatro ve sinema filmine destek verilmiştir? Bunların yıllara göre sayısal ve bütçe destek miktarları nedir?
  • Son beş yılda kaç Kürtçe tiyatro ve sinema filmi Bakanlığınız tarafından yasaklanmıştır? Bu sanatsal faaliyetlerin yasaklanma gerekçesi nedir? Yıllara göre sayısal dağılımları nedir?

Sinema salonlarından mahkeme salonlarına

Filmin yapımcısı Özkan Küçük, Bakanlığın film için verdiği yasaklama kararını MLSA’ya şu sözlerle değerlendirdi:

“Kürtlerin anadillerinde sanat yapmasını odağına alan bu filmin sinema salonlarında yer alması için bir hazırlık yaparken bu işin mahkeme salonlarına uzanacağını hiç düşünmemiştim açıkçası. Bütün çabam filmin olabildiğince daha çok kişi tarafından izlenmesi için vizyona girmesini sağlamak içindi.

“Sınıflandırma başvurusunun sonucunu beklerken ilgili kurul tarafından filmimizin ‘ticari dolaşımı ve gösteriminin uygun bulunmadığını’ belirten kararı ile filmimizin fiilen yasaklandığını öğrendim. Yaklaşık altı yıldır üzerinde çalıştığımız ve emek harcadığımız bir filmin, asıl işi filmlere sınıflandırma işareti vermek olan bir kurul tarafından seyirciye ulaşmasının engellenmesi kabul edilebilir bir durum değil.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Sinan Çiftyurek dem parti Rojbash ifade özgürlüğü sansür Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kürtçe sinema
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/haber/zimane-me-nasnameya-me-ye-299644
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