“Rojbash filmi Kürtçe olduğu için mi yasaklandı?”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Rojbash” filmine uyguladığı sansürle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özkan Küçük’ün yapımcılığını üstlendiği ve bir grup Kürt tiyatrocunun 25 yıl sonra bir araya gelme hikâyesini anlatan “Rojbash” filminin “ticari dolaşıma uygun olmadığına” karar vermiş, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) 9 Ekim’de kararın iptali için dava açtığını duyurmuştu.

Sorular

Çiftyürek’in, sansüre dair Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlamasını talep ettiği sorular şöyle:

Rojbash isimli filmin gösteriminin yasaklanmasının gerekçesi nedir?

Filmin büyük çoğunluğunun Kürtçe olması yasaklanma kararında etkili olmuş mudur?

Bakanlığınız tarafından son beş yılda toplam kaç Kürtçe tiyatro ve sinema filmine destek verilmiştir? Bunların yıllara göre sayısal ve bütçe destek miktarları nedir?

Son beş yılda kaç Kürtçe tiyatro ve sinema filmi Bakanlığınız tarafından yasaklanmıştır? Bu sanatsal faaliyetlerin yasaklanma gerekçesi nedir? Yıllara göre sayısal dağılımları nedir?