“Rojbash filmi Kürtçe olduğu için mi yasaklandı?”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Rojbash” filmine uyguladığı sansürle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi verdi.
Sorular
Çiftyürek’in, sansüre dair Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlamasını talep ettiği sorular şöyle:
- Rojbash isimli filmin gösteriminin yasaklanmasının gerekçesi nedir?
- Filmin büyük çoğunluğunun Kürtçe olması yasaklanma kararında etkili olmuş mudur?
- Bakanlığınız tarafından son beş yılda toplam kaç Kürtçe tiyatro ve sinema filmine destek verilmiştir? Bunların yıllara göre sayısal ve bütçe destek miktarları nedir?
- Son beş yılda kaç Kürtçe tiyatro ve sinema filmi Bakanlığınız tarafından yasaklanmıştır? Bu sanatsal faaliyetlerin yasaklanma gerekçesi nedir? Yıllara göre sayısal dağılımları nedir?
Sinema salonlarından mahkeme salonlarına
Filmin yapımcısı Özkan Küçük, Bakanlığın film için verdiği yasaklama kararını MLSA’ya şu sözlerle değerlendirdi:
“Kürtlerin anadillerinde sanat yapmasını odağına alan bu filmin sinema salonlarında yer alması için bir hazırlık yaparken bu işin mahkeme salonlarına uzanacağını hiç düşünmemiştim açıkçası. Bütün çabam filmin olabildiğince daha çok kişi tarafından izlenmesi için vizyona girmesini sağlamak içindi.
“Sınıflandırma başvurusunun sonucunu beklerken ilgili kurul tarafından filmimizin ‘ticari dolaşımı ve gösteriminin uygun bulunmadığını’ belirten kararı ile filmimizin fiilen yasaklandığını öğrendim. Yaklaşık altı yıldır üzerinde çalıştığımız ve emek harcadığımız bir filmin, asıl işi filmlere sınıflandırma işareti vermek olan bir kurul tarafından seyirciye ulaşmasının engellenmesi kabul edilebilir bir durum değil.” (TY)