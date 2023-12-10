Rojbash, festival yolculuğuna Duhok’tan başladı

Bir grup Kürt tiyatrocunun 25 yıl sonra tekrar bir araya gelişinin filmi olan Rojbash, festival yolculuğuna Duhok Uluslararası Film Festivali’nden başlıyor.

Festivalin Kürt Sineması bölümünde yarışma seçkisi içinde yer alan Rojbash, kısa film ve belgeselleriyle bilinen Özkan Küçük’ün ilk uzun metraj kurmaca filmi.

Rojbash, 25 yıl önce sahneledikleri oyunu bir kez daha sahnelemek üzere bir araya gelen Kürt tiyatrocuların oyun, hayaller ve gerçek arasında gidip gelen hikayesini anlatıyor.

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Yıllarını Kürtçe tiyatroya adamış olan Kemal’e göre bugün, 25 yıl sonra, Kürtçenin durumu o yasaklı günlere geri dönmüştür. Buna karşı bir tavır olarak, eski oyunları Rojbaş’ı yeniden sahnelemek amacıyla, her biri dünyanın başka bir köşesine dağılmış olan eski ekip arkadaşlarını İstanbul’da bir araya getirir. Ama ‘aksilikler’ peşlerini bırakmaz.

Filmde Kemal Ulusoy, Erdal Ceviz, Yıldız Gültekin, Cabbar Barış ve Nihat Öz’e eşlik eden oyuncular arasında Nazmi Kırık, Rugeş Kırıcı ve Murat Batgi de yer alıyor. Ayrıca Azad Tunç, Yavuz Akkuzu, Ömer Şahin ve Rêzan Kaya da kendi karakterlerini oynayarak filmde yer alıyorlar.

Film eski kuşak tiyatrocularla yeni kuşak oyuncuları, bir oyunu oynama çabaları etrafında bir araya getiriyor. Daha önceki kuşaktan bir oyuncu olan Hilmi Demirer, Mamoste rolüyle bu buluşmaya renk katıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda efsane müzik grubu Koma Amed’in solisti Serap Sönmez ile Güneşe Yolculuk’un oyuncularından Mizgin Kapazan da yer alıyor.

Bu yıl düzenlenen ulusal film festivallerine başvuru yaptıklarını ancak filmin yarışma seçkilerine alınmadığını söyleyen Özkan Küçük, “Türkiye’deki festivallerin Kürt filmlerini göstermek konusundaki tavırları ortada ancak yine de filmi görmezden gelemeyeceklerinidüşünüyordum. Yanılmışım! Gerek Antalya Film Festivali, gerekse de Ankara Film Festivali’nde olan bitenler festivallerin durumunu ortaya koydu neyse ki. Böylece Türkiye’deki festivallerde henüz yer bulamayan filmimiz Rojbash, ulusal prömiyerini (ilk gösterimini) Kürt Sineması başlığı altında yarışacağı Duhok’ta yapmış olacak” dedi.

İstanbul’da Mezopotamya Sinema Kolektifi’nin kurucularından olan Özkan Küçük, 1995 yılından bu yana sinemanın çeşitli alanlarında çalışarak çok sayıda belgesel ve kısa film yaptı ve kolektifin diğer filmlerine katkıda bulundu. Kürt sinema izleyicisinin yakından bildiği Bahoz-Fırtına isimli filmin de yapımcılığını yapan Küçük, bu filmin ardından Diyarbakır’a yerleşerek Cegerxwin Sanat Akademisinde sinema bölümünün kuruluşunda yer aldı, burada dersler verdi ve Ferat Kevir ile birlikte, akademi öğrencilerinin de katılımıyla Filmamed Belgesel Film Günleri’ni başlattı.

1990'lar

Son altı yılını ağırlıklı olarak bu filme veren yönetmen Özkan Küçük filmle ilgili şunları söylüyor: “Rojbash, 2017 yılı başlarından itibaren çekimlerine başladığım bir belgesel olarak hayatıma girdi. Ancak karakterlerle ilişkim çok daha eskiye, doksanlı yıllara dayanıyor."

"Zaman içerisinde gelişerek bir kurmaca filme dönüşse de filmde belgesel bir yanı hep korumaya çalıştım. Sahnelemede ve kamera tekniğinde bu çabamı hissettirecek şekilde spontane izler bıraktım."

Not: Yeni Film Fonu ve Sivil Düşün desteklerinin yanı sıra kitlesel fonlama yoluyla finanse edilen Rojbash’ın çekimleri oldukça düşük bir bütçeyle yapıldı. Post prodüksiyon aşaması ise kitlesel fonlamanın yanı sıra, Avrupa Birliği CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından sağlanan hibe desteğiyle tamamlandı. Filmin sondtrack albümü ise Sivil Düşün desteğiyle hazırlandı. Oyuncular: Kemal Ulusoy, Erdal Ceviz, Yıldız Gültekin, Nihat Öz, Nazmi Kırık, Cabbar Barış, Rêzan Kaya, Yavuz Akkuzu, Azad Tunç, Serap Sönmez, Rugeş Kırıcı, Hilmi Demirer, Ömer Şahin, Murat Batgi, Mizgin Kapazan, Alişan Önlü, Zelal Gündüz Ekip: Senaryo-Yönetmen: Özkan Küçük Görüntü Yönetmeni: Koray Kesik Müzik: Emre Kocabaş Kurgu: Özkan Küçük, Antoni Skorniewski, Özgür Rayzan Sanat Yönetmeni: Sedat Barış Yardımcı Yönetmen: Funda Karakaya

(EMK)