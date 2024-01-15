Rojava’ya saldırılar 3. gününde: Bölgede elektrik ve su sıkıntısı yaşanıyor

Irak’ın kuzeyinde 9 askerin hayatını kaybettiği PKK saldırısı sonrası, TSK’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Rojava’ya 13 Ocak’ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı’na (ANHA) göre, TSK’ye ait savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) son 48 saatte Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki 56 bölgeye saldırı düzenledi.

Bu saldırılarda elektrik, petrol ve gaz tesisleri ile fabrika, asayiş noktaları, değirmen, tarım merkezi, buğday ambarı ve iş yerlerinin hedef alındığını belirten ANHA, ikisi çocuk biri gazeteci olmak üzere altı sivilin yaralandığını belirtti.

TSK, Kamışlı’da Suriye ordusunu vurdu iddiası

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, TSK’nin Kuzeydoğu Suriye’deki altyapıyı hedef almaya devam ettiğini belirterek, “Dêrik (El-Malikiye), Kamışlı, Amudê, Tirbespiyê (El-Kahtaniye) ve kırsalından geçen su hatlarına hizmet veren elektrik tesislerinin vurulması sonucu Haseke’nin kuzeyindeki tüm kent, kasaba ve köylerde elektrik ve su kesildi” dedi.

ANHA’nın aktardığına göre, Fırat Kantonu Enerji Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kobanî ve Ayn İsa’daki elektrik istasyonlarına yönelik saldırılar sonucu bu kentlerin yanı sıra 660 köyün elektriksiz kaldığı belirtildi.

Son 48 saatte Kobanî’nin doğusundaki Lafarge çimento fabrikası da üç kez hedef alındı.

Dêrik, Amudê ve Kamışlı’da elektrik üretim tesisleri, Tirbespiyê bölgesindeki petrol ve gaz istasyonları, Dêrik bölgesindeki petrol ve gaz istasyonları ile kentin doğusundaki Başûtê barajı çevresi de hava saldırılarının hedefi oldu.

Kamışlı’daki elektrik üretim tesisi, 25 Kasım 2023’te yapılan saldırıda da hizmet dışı kalmıştı.

SDG: Saldırılar yanıtsız kalmayacak

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), TSK’nin Rojava’ya yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TSK bombardımanları nedeniyle bölgede ‘büyük yıkım’ yaşandığını belirten SDG, “Saldırılara yanıt vermenin bizim meşru bir hakkımız olduğunu vurguluyoruz. Halkımızı ve topraklarımızı her zamankinden daha güçlü koruyacağız” dedi.

TSK, IKBY ve Rojava’ya hava saldırıları düzenledi

(VC)