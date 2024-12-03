"Rojava’daki Kürtlere mızrak, Türkiye’dekilere zeytin dalı uzatmak olmaz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında konuştu.

Hatimoğulları, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçılar ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun 27 Kasım’da başlattığı saldırılara değindi.

“Soğuk savaştan bu yana en sıcak süreçlere tanıklık ediyoruz” diyen Hatimoğulları, “Ortadoğu’da düzensizlik üzerinden yeni bir düzen ikame edilmeye çalışılıyor. Yeniden katliam, yıkım, yeniden göç dalgalarıyla karşı karşıyayız. Halep’ten Tel Rıfat’a, Şehba’ya kadar” dedi.

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"IŞİD uzantıları kimin vekalet savaşını yürütüyor?"

Birkaç gün içinde binlerce insanın çatışmalara nedeniyle yerinden edildiğini ifade eden Hatimoğulları, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İsrail ile Lübnan arasında bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşmanın daha mürekkebi kurumadan Suriye’de savaş ve çatışma yeniden başladı. Tüm dünyada terör örgütü olarak kabul edilen Heyeti Tahrir el-Şam (HTŞ) onunla birlikte SMO şimdi Suriye’nin çeşitli yerlerine saldırılar gerçekleştiriyor.

“SMO’yu hatırlayacaksınız, Türkiye’nin eğitip donattığı Türkiye’nin bütün lojistiğini hatta maaşlarını sağladığı örgütün ta kendisidir. Biz buradan soruyoruz. HTŞ, SMO, El Kaide ve IŞİD uzantıları olan bu örgütler kimin vekalet savaşını yürütüyor? Bu sorunun yanıtlarını bekliyoruz.

“Suriye’nin en önemli kentlerinden olan Halep'e girdiler. Halep Arapların, Kürtlerin, Ermenilerin, Süryanilerin, Alevilerin, Hristiyanların ve Sünnilerin bir arada barış içinde yaşadığı, yaşamayı başardığı bir kent. Bu kentlere zorla vekalet savaşı yürüten bu çeteler çökmeye çalışmaktadır.

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"Suriye'de yıkımın parçası oldunuz"

"Buradan devlet aklı ve yürütme erkine seslenmek istiyorum. 2011 Suriye savaşına müdahil olarak büyük bir yıkımın parçası oldunuz. Yeni maceraların peşinden koşmayın. Vekil güçlerinizi sahaya sürmeyin. Neo Osmanlıcı hayallerinizden vazgeçin. Bu kaos sürecinde Suriye’de, Rojava’da Kürtlerin kazanımlarını nasıl yok edebilirim hevesine ve fırsatçılığına sakın ola girmeyin. Ortadoğu’daki hesap çarşıya uymaz. Rojava’da yaşayan Kürtlere mızrak, Türkiye’deki Kürtlere zeytin dalı uzatmak olmaz, olamaz.

"DEM Parti, onurlu barışın umududur. Bunu bilmemek, bilip de görmezden gelmek, DEM Parti ile ilgili olan bir şey değildir. Umutsuzum diyen Cumhurbaşkanı, projeniz nedir bu soruna dair yaklaşımınız nedir? Bunu sadece DEM Parti değil, bütün Türkiye, 85 milyon insanımız merak etmektedir. Bu konu ile ilgili açıklamalarınızı bekliyoruz.

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Bahçeli'ye yanıt: Tehdit dilinden vazgeçin

"Bilindiği üzere bizler Eş Başkanımız Tuncer Bakırhan’la beraber geçtiğimiz Salı günü İmralı’ya gitmek ve Sayın Öcalan ile görüşmek üzere bir başvuru gerçekleştirdik. Henüz bu başvuruya bir yanıt almış değiliz. Sürecin takipçisiyiz. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan söyledi; ‘Cesur olacağız, yeni adımlar atacağız.' Bizler de bir cesaret örneği olarak İmralı kapılarını açın diyoruz, Sayın Öcalan ile görüşmeler sağlansın.

"Bugün yine bu kürsüde her salı olduğu gibi bazı konuşmalar gerçekleşti. ‘DEM Parti nerededir’ sorusu MHP Genel Başkanı tarafından bizlere soruldu. Öncelikle şunu söylüyoruz tehdit dilinden vazgeçin. Bizleri tehdit edip durmayın. Tehdit ederek diyalog kurulamaz. Öncelikle bunu bilince çıkarın.

"Duymak isteyen kulaklar için tekrar ediyoruz; DEM Parti demokrasidir, çözümdür. DEM Parti, ortak vatandaşlıkta, inkarın karşısındadır. DEM Parti sizden daha Türkiyelidir bunu hepiniz bilesiniz. DEM Parti Ankara ve Diyarbakır’dır."

(RT)