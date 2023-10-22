Rojava’da 1 milyar dolarlık hasar meydana geldi

Türkiye’nin, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Kuzey ve Doğu Suriye'deki alt ve üst yapıları hedef alan saldırıları bölgede 1 milyar dolarlık maddi hasara neden oldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin aktardığına göre (SOHR) 4-11 Ekim tarihleri arasındaki saldırılarda 47 kişi yaşamını yitirirken en az 59 kişi yaralandı.

“Türkiye'nin kapsamlı bir kara operasyonu yapması çok muhtemel değil”

“İkiyüzlülük”

Hawar Haber Ajansı'nda (ANHA) yer alan habere göre, Rimelan Petrol Sahası Yönetimi saldırılarda zarar gören bölgelere dair yeni rapor yayımladı.



Bölgede 1 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana geldiği belirtilen raporla ilgili açıklama yapan Rimelan Petrol Sahası (Merkezi) Yöneticisi Ehmed İbrahim, uluslararası güçlerin ve insan hakları örgütlerinin Rojava'ya yönelik saldırılara yaklaşımlarını "ikiyüzlü" bulduklarını söyledi.

İbrahim, acil durumlar için depolarda bulunan ekipmanlar sayesinde hizmet dışı kalan bazı alanları kısa sürede onarabildiklerini ve diğer alanların da onarım aşamasında olduğunu belirtti.

(TY)