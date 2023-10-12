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HABER
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 14:14
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 16:15
3 dk Okuma

Rojava'ya yönelik saldırılar protesto edildi: Çok sayıda gözaltı

Polisin ablukaya aldığı Yeşil Sol Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu: “Ambargo kaldırılmalı, Kürt katliamına son verilmelidir.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/12/kuzey-ve-dogu-suriye-saldirilari-protesto-edildi-cok-sayida-gozalti-1.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Kuzey ve Doğu Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki alanlara Türkiye’nin 5 Ekim’de başlattığı hava saldırılarında Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığına göre sivil yerleşim yerleri, barajlar, elektrik santralleri ve sulama şebekesi gibi kamusal tesisler kalıcı hasar gördü; en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, saldırıları protesto etmek için bugün birçok kentte bir araya geldi. 

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Gazetecilere engel

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Kayapınar (Peyas) ilçesindeki Rojava Parkı’nda düzenlenen eyleme Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu'nun yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. 

Parkı ablukaya alan polislerin basın açıklamasını engellemek istemesi üzerine kitle, oturma eylemiyle saldırıları protesto etti. Polis, gazetecilerin görüntü almasına da kalkanlarla engel oldu. 

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Dersim
 
Dersim’de Seyid Rıza Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen Emek ve Demokrasi Platformu üyelerine ise polis müdahale etti. 

Sanat Sokağı’ndaki müdahalede Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eş Başkanları Nazlı Çelik ve Ferhat Yıldız, yerine kayyım atanan Peri Belediye Eş Başkanı Orhan Çelebi, Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Başkanı Ergün Tekin ile dört kişi daha gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Milletvekili Ayten Kordu ise polis tarafından ablukaya alındı. Duruma tepki gösteren Kordu, şöyle dedi:

"Ortadoğu'da çözüm bulunana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Savaşta sivil insanların yaşamlarını yitirmesine karşıyız. Ambargo kaldırılmalı, Kürt katliamına son verilmelidir.”

Urfa

Urfa'da düzenlenmek istenen basın açıklamasında ise Yeşil Sol Parti'nin 15 Ekim'deki kongresine katılmak için Avrupa'nın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen 15 kişi de gözaltına alındı.

Polis, “Yabancıların açıklamaya katılması yasak” diyerek, Avrupalı gençlerin il binasına girmesini engelledi. Ters kelepçeyle gözaltına alınan enternasyonalistler, sürüklenerek gözaltı aracına götürüldü. 

Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan’ın içinde yer aldığı kitle ise, parti binası girişinde kalkanlarla ablukaya alındı. “Bijî berxwedana Rojava” sloganıyla ablukaya tepki gösteren kitleye, polis cop ve biber gazıyla saldırdı. 

Gözaltına alınanlar Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 


Saldırılar Van, Mardin, Mersin, Batman, Adana ve Şırnak'ta da protesto edildi. 

Sanat Sokağı’nda tutuldukları ablukada konuşan Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, şöyle dedi:

"Bundan altı gün önce Gazze’de bir katliam yaşandı. Aynı zamanda İsrail kuvvetleri vahşi bir şekilde insanları katletmeye başladı. Bunun yanında dört gündür Rojava’da sivil insanlar katlediliyor. Biz bunun için basın açıklaması yapmak istedik ama üç yıldır bu ilde basın açıklaması yapılmasına izin verilmiyor. Bu sadece HDP’ye yapılıyor. İki gün önce AKP 81 ilde basın açıklaması yaptı. HÜDA-PAR burada araç konvoyu yaptı. Biz, bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Biz, burada sadece barışı savunuyoruz."

Tüm kentlerde polis engeliyle karşılaşan yurttaşlar, polisi oturma eylemleri yaparak, ıslık ve alkışlarla protesto etti.



(TY)

rojava Kuzey ve Doğu Suriye yeşil sol parti
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