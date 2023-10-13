Rojava protestosunda gözaltına alınan Avrupalılar GGM’ye gönderildi

Kuzey ve Doğu Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki alanlara Türkiye’nin 5 Ekim’de başlattığı hava saldırıları, dün (12 Ekim) birçok kentte protesto edildi.

Urfa’daki protestolara katılmak isteyen ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) 15 Ekim’de Ankara’da düzenleyeceği kongreye katılmak üzere Türkiye’ye gelen 15 Avrupalı da “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet” gerekçesiyle, beş Yeşil Sol Partili ile gözaltına aldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, gözaltına alınan 15 Avrupalı, bugün Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) gönderildi.

Urfa’daki Rojava protestosunda 15 Avrupalı gözaltına alındı

Polis şiddeti

Gözaltına alınan 15 kişinin isimleri şöyle: Ariel Castagnieri, Federico Pastoris, Francesca Fabozzi, Luigi Botta, Lucia Troiani, Caroline Förster, Marin Nathan Gutierrez, Friederike Gilhaus, Kim Aileen Utsch, Thao My Nguyen, Fridolin Wagner, Laura Schölzel, Sarah Marisa Baecker, Marvin Brinkmann ve Taraneh Sanaei Parvar.

GGM’ye gönderilmeden önce, ilk olarak Haliliye ilçesindeki Emin Çavuş Polis Merkezi Karakolu'na götürülen Avrupalılar, üç saat ters kelepçe ile polis aracında bekletildi.

Avrupalı 15 genç, emniyetteki ifadelerinde kendilerine şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusu yaptı. Ariel Castagnieri, altın kolyesinin kendisine şiddet uygulayan polis tarafından çalındığını iddia etti.

Caroline Förster ise, kendisini darp eden polislerin, kolundaki şeker ölçüm cihazını kopardığını ve bu nedenle yaralandığını söyledi.



(TY)