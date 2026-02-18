ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
18 Şubat 2026 12:38
 18 Şubat 2026 17:33
Okuma Okuma:  3 dakika

Rojava eylemlerinde gözaltına alınan çocukların avukatı yaşananları anlattı

Şırnak’ta Rojava protestoları nedeniyle gözaltına alınan 37 çocuktan 12’si tutuklandı. Avukat Azat Bayram, gözaltında çocukların avukat talebinin karşılanmadığını, tek renkli şalların dahi suçlama konusu yapıldığını, bir çocuğa 30 yıldır kayıp olan amcasının sorulduğunu paylaştı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye'ye (Rojava) saldırıları 8 Ocak'tan itibaren Şırnak'ta birçok noktada protesto edildi.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin (ÖHD) belirleyebildiği kadarıyla, kentte 08 Ocak ile 27 Ocak arasında en az 37 çocuk ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Yaşları 15-17 arasında değişen 12 çocuk tutuklanarak ailelerine yaklaşık 675-700 km uzaktaki Hatay Çocuk ve Gençlik Cezaevi'ne gönderildi.

ÖHD'li avukatlardan Azat Bayram, çocukların gözaltı sürecinde maruz kaldığı hak ihlallerini bianet'e anlattı.

"Çocukların avukat talebi karşılanmadı"

Çocukların gözaltı işlemleri sürecinde özellikle uykusuz bırakıldıklarını belirten Bayram, gece yarısı uykudan uyandırılıp teşhis yaptırıldığını, avukat haklarının çocukların talep etmesine rağmen karşılanmadığını şu sözlerle aktardı.

Gözaltı boyunca çocukların dosyalarında gizlilik kararları bulunmaktaydı. İlk 24 saat "örgüt üyesi" gibi alınan çocuklar 24 saatin sonunda suç isnatları değiştirilerek "2911 sayılı kanuna muhalefet" ile birlikte Terörle Mücadele Kanunu'ndaki madde 7/3'e göre işlem gördüler. Bunun amacının avukat kısıtlılığını gerekçelendirmek olduğunu düşünüyoruz. Gece 01.00-02.00 arasında çocukları uykudan uyandırıp emniyette teşhis işlemi yaptırıldığını çocukların ortak beyanından öğrendik. Teşhis işlemi yaptırılırken pedagog ve savcı eşliğinde yapıldığı iddia edilmişse de çocuklar avukat haklarını ısrarla belirtmelerine rağmen bu talepleri sağlanmamış. Bir çocuk, özellikle bu hakkın hiç hatırlatılmadığını belirtmiş, bunu ifade tutanağında dile getirdi.

"Teşhis işlemleri hukuka aykırı yapıldı"

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK) ek madde 6'ya atıf yapan Bayram, "Açık bir şekilde kişilerin vermiş oldukları beyanlara göre teşhis işlemi yaptırılır denilmekteyse de, çocukların ilk beyanları 3 günlük gözaltı sonrasında savcılık odasında alınmışsa da hukuka aykırı bir şekilde yaptırılan teşhis işlemi gerekçe gösterilerek tutuklanmışlardır. Başkaca herhangi bir delil dosyalarında mevcut değil." ifadelerini kullandı.

Çocuğa 30 yıl önce kaybolmuş amcasının fotoğrafı soruldu

Çocukların maruz kaldıkları bu sürecin her biri için ayrı bir travma anlamına geldiğini vurgulayan Bayram, gözaltında çocuklara yöneltilen soruları paylaştı.

Sulh Ceza Hakimliği, soğuk kış aylarında buralarda herkeste bulunan kalın, tek renk ve sıcak tutan şal'ı bile sorma tenezzülüne girdi. Yine aynı şekilde 30-35 yıl önce kayıp olan amcasının duvarda ki fotoğrafı 16-17 yaşında bile olmayan çocuğa soruldu ve bunu ısrarlarımızla tutanağa geçirebildik. Çocuklar bir yana kimseye özellikle aile ve etnik kökenine bağlı olan bu simgelerin sorulmaması gerektiğine inanıyoruz.

Bayram, çocukların gözaltında maruz bırakıldıkları hak ihlallerini şöyle sıraladı:

  • Çocuklar avukat hakkının hatırlatılmadığını belirttiler.
  • Birden fazla kez onlarla ifade işlemi dışında ön görüşme alındığını belirttiler.
  • Gece vakti yorgun ve bitkinken teşhis işlemi yaptırıldığını dile getirdiler.
  • İlk yakalama ve gözaltı işlemlerinin çocuk şube tarafından yapılmadığını, Terörle Mücadele Müdürlüğü Şube polislerinin gözaltı işlemlerinde yer aldığını gözlemledik.

(NÖ)

