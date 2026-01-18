Rojava'da seferberlik ilan edildi

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, HTŞ ve Türkiye’ye bağlı paramiliter grupların saldırılarının ardından genel seferberlik ilan etti.

MA’daki habere göre, Yönetim, halkı öz savunmayı esas almaya ve askeri güçlerle birlikte hareket etmeye çağırdı.

Özerk Yönetim yaptığı açıklamada, Şam’daki Geçici Hükümete bağlı grupların anlaşmaları ihlal ederek dün sabah saatlerinden itibaren birçok noktadan saldırıya geçtiğini belirtti. Barışçıl çözüm arayışlarına ve bazı bölgelerden çekilme yönündeki iyi niyet adımlarına rağmen Şam yönetiminin savaşı ve askeri seçeneği dayattığını vurguladı.

Açıklamada, halkın hazırlıklı olması, öz savunma ilkesini benimsemesi, askeri güçlerin etrafında kenetlenmesi, şehirlerini savunması ve onurunu korumak için mücadeleye katılması çağrısı yapıldı.

"QSD ile YPJ'yi desteklemeye çağırıyoruz"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Anlaşmayı ihlal eden Şam'daki Geçici Hükümete bağlı gruplar, dün sabahtan beri güçlerimize birçok yönden saldırıyor. Barışçıl çözümler bulma çabalarına ve bazı bölgelerden çekilme yönündeki iyi niyet açıklamalarına rağmen, Şam savaşta ve askeri seçeneğe ısrar ediyor. Bu bağlamda, halkımızı hazırlıklı olmaya, öz savunma ilkesini benimsemeye, askeri güçlerinin etrafında kenetlenmeye, şehirlerini savunmaya ve onurlarını korumak için mücadeleye katılmaya çağırıyoruz.

Bu saldırıların amacı, bölge çocuklarının kanıyla gelişen kardeşliği ve dostluğu yok etmektir. Aynı zamanda, Kuzey ve Doğu Suriye bileşenleri arasında anlaşmazlık ve şiddet yaymak, Suriye'nin özgün bileşenlerini hedef almak ve diğer bileşenlere tek tip bir yapı dayatmaktır. Kritik bir süreçle karşı karşıyayız; ya direneceğiz ve onurlu bir şekilde yaşayacağız ya da her türlü baskı ve aşağılamaya maruz kalacağız. Bu bağlamda, genel seferberlik ilan ediyor ve halkımızı bu çağrıya yanıt vermeye ve QSD ile YPJ'yi desteklemeye çağırıyoruz.

Biz, özellikle gençler olarak, halkımızın tüm kesimlerini silahlarını kuşanmaya ve Cizir ve Kobanê bölgelerine yönelik olası saldırılara karşı durmaya çağırıyoruz. Varoluşsal bir savaşla karşı karşıya olduğumuzu bilmeliyiz. Devrimimizin kazanımlarını ve kimliğimizi korumak için tek bir seçenek var, o da devrimci halk direnişi.

Halkımızı güçlerinin etrafında kenetlenmeye, birlik olmaya ve acımasız saldırılara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyoruz."

(EMK)