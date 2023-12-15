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Yayın Tarihi: 15 Aralık 2023 13:47
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2023 14:11
2 dk Okuma

Rojava'da, Özerk Yönetim Toplumsal Sözleşme'yi onayladı

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi, “Rojava Anayasası” olarak nitelendirilen Toplumsal Sözleşme’yi onayladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/15/rojava-da-ozerk-yonetim-toplumsal-sozlesme-yi-onayladi.jpg
Fotoğraf: Özerk Yönetim'in Facebook sayfası

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim Genel Meclisi, 91’inci olağan toplantısını 12 Aralık'ta düzenledi.

Toplantıda, Sözleşme Kurumu Geniş Komitesi’nin birkaç gün önce sunduğu ve “Rojava Anayasası olarak işlev görecek” Toplumsal Sözleşme görüşüldü. 

ANHA’nın haberine göre; Rakka’daki Özerk Yönetim binasındaki toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Özerk Yönetim Genel Meclisi Başkanlık Kurulu ve 7 bölgenin yasama meclislerinin temsilcileri hazır bulundu.

Özerk Yönetim Genel Meclisi Eşbaşkanı Yardımcısı Yasir El Süleyman, Toplumsal Sözleşme’nin 134 maddesini tek tek okudu ve katılımcılar tarafından değerlendirildi.

Toplantının sonunda Genel Meclis Toplumsal Sözleşme’yi onayladı. Sözleşme çıkış tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Sözleşmede idari yönetimlerin yapıları değişime uğrarken “Toplumsal Sözleşme”yi koruyacak bir mahkemenin kurulması da kararlaştırıldı.

"Özyönetime dayalı demokratik bir sistem" vurgusu

Kuzey ve Doğu Suriye halkları; Kürtler, Araplar, Süryaniler, Türkmenler, Ermeniler ve Çerkesler olarak ‘geleceği inşa etmek için’ bir araya geldiklerini belirten Özerk Yönetim’e göre, bu sözleşme, “Suriyeliler arasında özgürlüğün, barışın ve birliğin garantisi olacak.”

“Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır” denilen sözleşmede, Özerk Yönetim’in, kurduğu demokratik sistem ve yarattığı ortak değerlerle “Suriye Demokratik Cumhuriyeti'nin inşası yolunda” güçlü bir temel oluşturduğu belirtildi.

Sözleşmede ayrıca, “özyönetime dayalı demokratik bir sistem kurma, tüm halklar ve bileşenler arasında adalet ve eşitliği sağlama, tüm kültürel, dini ve ideolojik kimlikleri koruma, çeşitlilik ve hoşgörü kültürünü yayma, şiddetin her türlüsünü reddetme ve hakları muhafaza etme” kararına vurgu yapıldı.

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