HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:29
 SG: Son Güncelleme: 21.01.2026 16:19
2 dakika

Rojava'da göçe zorlananlar için insani yardım ihtiyacı artıyor

Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırılar bölgedeki iç göçü tetikledi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi özellikle kuşatma altındaki Kobane'nin "felaket boyutunda bir insani krizle karşı karşıya" olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Rojava'da göçe zorlananlar için insani yardım ihtiyacı artıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Şam yönetiminin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırıları çok sayıda sivil yurttaşın yerinden zorla göç ettirilmesine neden oldu.

Daha önce Afrin ve Şehba'dan göç ettirildikleri için Rakka ve Tabka’ya yerleştirilen binlerce kişi özek yönetim kontrolündeki Cizîr'de camiler ve okullara yerleştirildi. Genellikle Haseke, Kamışlo, Derik, Tirbespiye ve Amûde şehirlerine göç eden aileler için insani yardım ihtiyacı artıyor. Sayı artmaya devam ettiği için yetkililer net bir veri paylaşamıyor.

Mezopotamya Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Afrin ve Şehba Göçmenler Meclisi yerinden edilmiş yurttaşları kurumsal merkezlere, camilere ve 64 okula yerleştirdi, yoğunluk nedeniyle bazı okullarda her odada 3 aile kalıyor.

Meclis, zorlu hava koşullarında göç ettirilenlerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırdı.

"Kuşatmayı kırmak için yardıma ihtiyacımız var"

Kobane sakini Riyad Osse, The New Region'dan Wladimir van Wilgenburg'a verdiği demeçte, "Kuşatma altındayız. Hiçbir şey içeri girip çıkamıyor, meyve ve sebze yok, yakıt yok, su yok ve elektrik yok. Sadece ekmeğimiz var ama onu bulmak bile zor olacak gibi görünüyor. Çocuklar korkuyor, kuşatmayı kırmak için yardıma ihtiyacımız var." dedi.

The New Region'a konuşan bir diğer isim Kobane İnsani İşler Ofisi Eş Başkanı Berivan Issa, Kobane ve çevresindeki köylerde çatışmaların "hâlâ devam ettiğini" söyledi.

"İç göç dalgası artıyor"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) konuşan yerel kaynaklar, kentte içme suyunun ve elektriğin kesik olduğunu bildirdi. SOHR, Kobane'nin "felaket boyutunda bir insani krizle karşı karşıya" olduğunu, binlerce sivilin hayatlarını tehdit eden ciddi tehlikelere maruz bırakıldığını açıkladı.

Saldırılar nedeniyle iç göç dalgasının arttığına dikkat çeken SOHR değerlendirmesinde "Özellikle çocuklar ve bebekler arasında artan yetersiz beslenme riski, aileler üzerindeki psikolojik ve sosyal baskıların ağırlaşması ve destek mekanizmaları ile temel hizmetlerin yokluğunda kadınlar ve kız çocuklarına yönelik koruma risklerinin artması uyarısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözlemevi'nden tüm taraflara insancıl hukuka uyma çağrısı

SOHR, insani yardım çağrısını maddelerle açıkladı:

  • Yardımların girişine olanak sağlayacak güvenli insani koridorların açılması
  • Güvenli içme suyunun sağlanması
  • Un, gıda maddeleri ve bebek mamasının ulaştırılması
  • Hayati tesislerin çalıştırılması için gerekli yakıtın temin edilmesi
  • Sağlık merkezlerinin ilaç ve tıbbi malzemelerle desteklenmesi
  • Koruma hizmetleri ve psikososyal desteğin sağlanması

Gözlemevi, çatışmanın tüm taraflarına uluslararası insancıl hukuka uyma, sivilleri ve sivil altyapıyı koruma çağrısı yaptı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kuzey ve Doğu Suriye kobane insani yardım göç zorla yerinden edilme
