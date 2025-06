Roja 5emîn a şerê Îran-Îsraîlê: Tê îdiakirin ku fermandarê payebilind ê Îranî Elî Şadimanî hatiye kuştin

Artêşa Îsraîlê "bi mebesta hedefgirtina bernameya nukleerî" li dijî Îranê êriş dabûn destpêkirin û Îranê jî êrîşên tolhildanê li dijî Îsraîlê da dest pê kirin. Şerê di navbera wan de di roja 5emîn(17ê Hezîranê) de ye.

Êrîşên herdu aliyan di sê rojên pêşîn de dijwar bû û duh şev dijwariya şer hinek kêm bû. Lêbelê piştî daxuyaniyên Serokê DYAyê Donald Trump dîsa rageşî zêde bû.

Daxuyaniyên Trump

Serokê DYAyê Donald Trump di postek li ser hesabê xwe yê Truth Socialê de got, "Divê Îranê peymana ku min ji wan re gotibû îmze bikira. Çi şerm e, windahiyek mezin a mirovahiyê ye. Îran nikare bibe xwediyê çekên nukleerî. Min ev gelek caran gotiye. Divê her kes li Tehranê tavilê were derxistin."

Trump ji Lûtkeya Rêberên G7ê li Kanadayê vegeriya û di Air Force One de jî daxuyanî da rojnamegeran.

Trump diyar kir ku ew dixwaze "dawîyek rastîn" ji bo peymana nukleerî ya bi Îranê re hebe ew ê pêşketinên li Rojhilata Navîn ji Odeya Rewşê ya Qesra Spî bişopîne.

Trump, behsa valakirina Tehranê kir û got ku ew dixwaze "mirov di ewlekariyê de bin" û got, "Hûn ê di du rojên pêş de bibînin. Heta niha kesî leza xwe neguheriye."

Trump her wiha îdia kir ku Îran "pir nêzîkî" pêşxistina çekên nukleerî bûye.

*Fotograf: AA