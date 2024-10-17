ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 11:27
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2024 11:27
2 dk Okuma

Roger Waters’dan Erdoğan’a teşekkür

Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İletişim Başkanlığı’nın yayınladığı Gazze videosunu paylaştığı için kendisine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Roger Waters’dan Erdoğan’a teşekkür
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim’in yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayınladığı Gazze ile ilgili kısa filmi X’de paylaştıkları için 12 Ekim’de müzisyen Roger Waters ve Yunanistan eski ekonomi bakanı Yanis Varoufakis'e teşekkür etti.

Pink Floyd'un kurucularından, müzisyen ve söz yazarı Roger Waters da bugün sosyal medya hesabından kendisine teşekkür eden Erdoğan'a yanıt verdi:

"Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye."

“Hayal kırıklığı”

Waters’ın teşekkür mesajına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Kullanıcılar genel olarak ironik bir şekilde “hayal kırıklığına” uğradıklarını söylese de tepkilerden öne çıkanlardan bazıları şöyle:

Türkiyeli yönetmen, senarist ve yapımcı Emre Yeksan “Roger, adamın, hükümetinin Filistin'deki soykırım çılgınlığında İsrail'e ticaret ve malzeme yoluyla örtülü destek vermesini kınayan gençleri gözaltına alıyor. Bu ucuz, aşağılık propagandaya kanmanız ne kadar yazık,” dedi.

Northeastern Üniversitesi'nde akademisyen Max Abrahms: “Waters'ın, IŞİD'in en büyük destekçisi olan ülkeyi ‘soykırım’a karşı duruşundan dolayı övdüğü, aynı zamanda Kürtlere yönelik muameleden de habersiz olduğu görülüyor.”

Çin hükümetini ve Çin Komünist Partisi'ni eleştirmesiyle tanınan Avustralyalı aktivist Drew Pavlou: “Roger Waters Erdoğan'a ‘soykırıma karşı Batı'da tek ses olduğu’ için teşekkür ediyor. Evet, Kürtlere, Ermenilere ve Kıbrıslılara yönelik etnik temizlikten sorumlu İslamcı diktatör ‘Batı'nın sesi’. Suriye'deki Kürtlere yaptıkları da ortada.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin tavrının anlatıldığı videoya yer verilmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
roger waters Pink Floyd Filistin-İsrail Savaşı Gazze Recep Tayyip Erdoğan
ilgili haberler
Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı
22 Haziran 2024
/haber/roger-waters-filistine-destek-icin-sahneye-cikti-296725
Roger Waters: İsrail'in yaptıklarına karşı bedenimin isyan ettiğini hissediyorum
7 Aralık 2023
/haber/roger-waters-israil-in-yaptiklarina-karsi-bedenimin-isyan-ettigini-hissediyorum-289013
Roger Waters’tan 'Mahsa Amini' mesajı: "Bu bir suç, direnişe devam edin"
24 Eylül 2022
/haber/roger-waters-tan-mahsa-amini-mesaji-bu-bir-suc-direnise-devam-edin-267595
Roger Waters, Nudem Durak için Türkiye’ye geliyor
16 Nisan 2022
/haber/roger-waters-nudem-durak-icin-turkiye-ye-geliyor-260568
BENER DEMİRTOP YAZDI
Roger Waters'la Duvara Karşı...
5 Ağustos 2013
/yazi/roger-waters-la-duvara-karsi-148982
Roger Waters: Direnişiniz Dönüm Noktası Olabilir
3 Haziran 2013
/haber/roger-waters-direnisiniz-donum-noktasi-olabilir-147164
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı
22 Haziran 2024
/haber/roger-waters-filistine-destek-icin-sahneye-cikti-296725
Roger Waters: İsrail'in yaptıklarına karşı bedenimin isyan ettiğini hissediyorum
7 Aralık 2023
/haber/roger-waters-israil-in-yaptiklarina-karsi-bedenimin-isyan-ettigini-hissediyorum-289013
Roger Waters’tan 'Mahsa Amini' mesajı: "Bu bir suç, direnişe devam edin"
24 Eylül 2022
/haber/roger-waters-tan-mahsa-amini-mesaji-bu-bir-suc-direnise-devam-edin-267595
Roger Waters, Nudem Durak için Türkiye’ye geliyor
16 Nisan 2022
/haber/roger-waters-nudem-durak-icin-turkiye-ye-geliyor-260568
BENER DEMİRTOP YAZDI
Roger Waters'la Duvara Karşı...
5 Ağustos 2013
/yazi/roger-waters-la-duvara-karsi-148982
Roger Waters: Direnişiniz Dönüm Noktası Olabilir
3 Haziran 2013
/haber/roger-waters-direnisiniz-donum-noktasi-olabilir-147164
Sayfa Başına Git