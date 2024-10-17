Roger Waters’dan Erdoğan’a teşekkür

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim’in yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayınladığı Gazze ile ilgili kısa filmi X’de paylaştıkları için 12 Ekim’de müzisyen Roger Waters ve Yunanistan eski ekonomi bakanı Yanis Varoufakis'e teşekkür etti.

Pink Floyd'un kurucularından, müzisyen ve söz yazarı Roger Waters da bugün sosyal medya hesabından kendisine teşekkür eden Erdoğan'a yanıt verdi:

"Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye."

No Sir @RTErdogan, it is we who should thank you and the people of Turkey for standing as a lone voice in the West against the Genocide of our brothers and sisters in #Palestine, thank you.



The film you made is brilliant and compassionate and beautiful and true and will be… https://t.co/F2nkPoFkWS — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) October 16, 2024

“Hayal kırıklığı”

Waters’ın teşekkür mesajına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Kullanıcılar genel olarak ironik bir şekilde “hayal kırıklığına” uğradıklarını söylese de tepkilerden öne çıkanlardan bazıları şöyle:

Türkiyeli yönetmen, senarist ve yapımcı Emre Yeksan “Roger, adamın, hükümetinin Filistin'deki soykırım çılgınlığında İsrail'e ticaret ve malzeme yoluyla örtülü destek vermesini kınayan gençleri gözaltına alıyor. Bu ucuz, aşağılık propagandaya kanmanız ne kadar yazık,” dedi.

Northeastern Üniversitesi'nde akademisyen Max Abrahms: “Waters'ın, IŞİD'in en büyük destekçisi olan ülkeyi ‘soykırım’a karşı duruşundan dolayı övdüğü, aynı zamanda Kürtlere yönelik muameleden de habersiz olduğu görülüyor.”

Çin hükümetini ve Çin Komünist Partisi'ni eleştirmesiyle tanınan Avustralyalı aktivist Drew Pavlou: “Roger Waters Erdoğan'a ‘soykırıma karşı Batı'da tek ses olduğu’ için teşekkür ediyor. Evet, Kürtlere, Ermenilere ve Kıbrıslılara yönelik etnik temizlikten sorumlu İslamcı diktatör ‘Batı'nın sesi’. Suriye'deki Kürtlere yaptıkları da ortada.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin tavrının anlatıldığı videoya yer verilmişti. (TY)