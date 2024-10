Roger Waters’dan Erdoğan’a teşekkür

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim’in yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayınladığı Gazze ile ilgili kısa filmi X’de paylaştıkları için 12 Ekim’de müzisyen Roger Waters ve Yunanistan eski ekonomi bakanı Yanis Varoufakis'e teşekkür etti.

Pink Floyd'un kurucularından, müzisyen ve söz yazarı Roger Waters da bugün sosyal medya hesabından kendisine teşekkür eden Erdoğan'a yanıt verdi:

"Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye."

No Sir @RTErdogan, it is we who should thank you and the people of Turkey for standing as a lone voice in the West against the Genocide of our brothers and sisters in #Palestine, thank you.



The film you made is brilliant and compassionate and beautiful and true and will be… https://t.co/F2nkPoFkWS