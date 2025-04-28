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Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 16:45
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2025 17:07
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"Roboski'nin failleri 160 aydır yargılanmadı"

Roboski katliamının 160. ayında konuşan Gündüzalp, "Roboski, cezasızlık ve hukuksuzluğun kanlı hafızasıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Roboski İçin Adalet Girişimi Sakarya Caddesi'nde açıklama düzenledi
Fotoğraf: MA

Roboski İçin Adalet Girişimi, Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski köyünde savaş uçaklarının bombardımanıyla yapılan katliamın 160 ayında Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi. “Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla” pankartının açıldığı açıklamada İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi Tanju Gündüzalp konuştu.

Mezopotama Ajansı'nın (MA) haberine göre, Roboski İçin Adalet Girişimi, katliamın üzerinde 160 ay geçmesine rağmen faillerin yargılanmadığını belirterek, "Roboski, cezasızlık ve hukuksuzluğun kanlı hafızasıdır" dedi.

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Katliamın bir insanlık suçu olduğunu belirten Gündüzalp, “Unutulmasın, ancak hukukun ayaklar altına alındığı, cezasızlığın politika haline geldiği düzenlerde, katliam sorumluları yargılanmaz. 100 yıllık katliamlar da Roboski de, cezasızlık ve düzenin kanlı hafızasıdır" dedi.

"Hakikat ortaya çıksın"

Roboski ve tüm katliamlar için adalet sağlanmadan gerçek barışın, özgürlüğün ve demokrasinin mümkün olmayacağının altını çizen Gündüzalp, “Roboski’den hesap sorulmadıkça, ‘Bir daha asla’ diyemeyeceğiz. İktidarın şiddet, baskı ve cezasızlık politikalarına karşı buradayız. Roboski'nin sorumluları yargılanana kadar, adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Tüm yaşam hakkı ihlalleri için; cezasızlığa hayır, Roboski'nin failleri yargılansın, hakikat ortaya çıksın" çağrısında bulundu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
roboski roboski için adalet girişimi Ankara katliam
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