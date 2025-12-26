Roboski Katliamı: 14 yıldır süren cezasızlık meclis gündeminde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, 28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere (Qileban) ilçesine bağlı Roboskî’de yaşanan ve 19’u çocuk 34 yurttaşın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile bombalanarak öldürülmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, adaletin sağlanamadığını belirterek Meclis'e araştırma önergesi sundu.

"Roboski'nin failleri 160 aydır yargılanmadı"

"Meclis gerçeği açığa çıkarmak yerine dosyayı kapattı"

Roboski Katliamı'nın yalnızca bir tarih değil; "cezasızlığın, güvenlikçi aklın ve yüzleşmekten kaçışın sembolü hâline geldiğini" vurgulayan İrmez ve Uysal, tüm yönleriyle sorumluların açığa çıkarılmasını ve cezasızlık zincirinin kırılmasını talep etti. Önergede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sorumluluğu hatırlatıldı:

"Bombardımanın ardından yaralılara zamanında müdahale edilmemiş, ambulanslar gönderilmemiş, devletin yükümlülükleri bilinçli biçimde yerine getirilmemiştir. Sonrasında ise yargı ve Meclis süreçleri gerçeği açığa çıkarmak yerine, dosyayı kapatmayı tercih etmiştir. Askeri Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararıyla, 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği bir katliam fiilen cezasız bırakılmıştır. TBMM’de kurulan Alt Komisyon ise “vur emrinin kim tarafından verildiği” sorusu başta olmak üzere temel meseleleri yanıtsız bırakarak toplumsal vicdanı rahatlatmamıştır. Bugün içinde bulunduğumuz Barış ve Demokratik Toplum tartışmaları, Meclis’e açık bir sorumluluk yüklemektedir: Geçmişle yüzleşmek, hakikati ortaya çıkarmak ve cezasızlık rejimini sonlandırmak."

Önergede, katliama ilişkin siyasal, idari ve yapısal karar süreçlerinin de araştırılması gerektiği vurgulanarak "Roboskî Katliamı örtbas edilemez. Hakikat açığa çıkmalı, sorumlular hesap vermeli, cezasızlık son bulmalıdır." çağrısı yapıldı.

(NÖ)