ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:42 26 Aralık 2025 11:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.12.2025 12:14 26 Aralık 2025 12:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Roboski Katliamı: 14 yıldır süren cezasızlık meclis gündeminde

DEM Parti milletvekilleri Roboski Katliamı'na ilişkin sundukları önergede "Barış ve Demokratik Toplum" tartışmalarına işaret etti, Meclis'in sorumluluklarını hatırlattı: "Geçmişle yüzleşmek, hakikati ortaya çıkarmak ve cezasızlık rejimini sonlandırmak."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Roboski Katliamı: 14 yıldır süren cezasızlık meclis gündeminde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, 28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere (Qileban) ilçesine bağlı Roboskî’de yaşanan ve 19’u çocuk 34 yurttaşın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile bombalanarak öldürülmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, adaletin sağlanamadığını belirterek Meclis'e araştırma önergesi sundu.

"<a href=Roboski'nin failleri 160 aydır yargılanmadı"' loading='lazy'>
"Roboski'nin failleri 160 aydır yargılanmadı"
28 Nisan 2025

"Meclis gerçeği açığa çıkarmak yerine dosyayı kapattı"

Roboski Katliamı'nın yalnızca bir tarih değil; "cezasızlığın, güvenlikçi aklın ve yüzleşmekten kaçışın sembolü hâline geldiğini" vurgulayan İrmez ve Uysal, tüm yönleriyle sorumluların açığa çıkarılmasını ve cezasızlık zincirinin kırılmasını talep etti. Önergede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sorumluluğu hatırlatıldı:

"Bombardımanın ardından yaralılara zamanında müdahale edilmemiş, ambulanslar gönderilmemiş, devletin yükümlülükleri bilinçli biçimde yerine getirilmemiştir. Sonrasında ise yargı ve Meclis süreçleri gerçeği açığa çıkarmak yerine, dosyayı kapatmayı tercih etmiştir.

Askeri Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararıyla, 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği bir katliam fiilen cezasız bırakılmıştır. TBMM’de kurulan Alt Komisyon ise “vur emrinin kim tarafından verildiği” sorusu başta olmak üzere temel meseleleri yanıtsız bırakarak toplumsal vicdanı rahatlatmamıştır. Bugün içinde bulunduğumuz Barış ve Demokratik Toplum tartışmaları, Meclis’e açık bir sorumluluk yüklemektedir: Geçmişle yüzleşmek, hakikati ortaya çıkarmak ve cezasızlık rejimini sonlandırmak."

Önergede, katliama ilişkin siyasal, idari ve yapısal karar süreçlerinin de araştırılması gerektiği vurgulanarak "Roboskî Katliamı örtbas edilemez. Hakikat açığa çıkmalı, sorumlular hesap vermeli, cezasızlık son bulmalıdır." çağrısı yapıldı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
roboski roboski katliamı dem parti Mehmet Zeki İrmez Newroz Uysal Aslan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git