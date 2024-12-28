Roboski'de 13'üncü yıl anması: Artık yeter, adalet istiyoruz

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk olmak üzere 34 kişinin öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.

Katliamda yaşamını yitirenler, bugün mezarları başında anıldı. Aileler, sabahın erken saatlerinde siyah giysiler içinde yakınlarının mezarlarına doğru yola çıktı.

Anmaya Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Anmada, "Roboski Katliamı 13’üncü yılında adalet bekliyor” pankartı ve "Roboski Kürdistan’ın kanayan yarasıdır" dövizleri taşındı.

“Failler nerede?”

Konuşmalarda Kürt sorununun çözümü için adalet, eşitlik ve barışın önemine vurgu yapıldı. Aileler ve siyasi parti temsilcileri, sorumluların cezalandırılmasını ve sınır ötesi operasyonlara son verilmesini istedi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, anmada okunan duaların ardından konuşan Halime Encü, "Artık yeter, Roboskî için adalet istiyoruz" diyerek faillerin bulunmasını talep etti.

Halime Encü, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"13 yıl geçti, ancak çocuklarımızın neden öldürüldüğü açığa çıkarılmadı. Failler nerede? Katilleri nerede? İçimiz yandı. Bu çocukların ne günahı vardı? Bedenlerini paramparça ettiniz. Zalimler, katiller... Bir bidon yüzünden katlettiniz. Allah'tan korkmadınız mı? Artık yeter. Roboski için adalet istiyoruz. Bizim çocuklarımız gitti, artık geriye kalanlar yaşasın. Artık yeter bu katliamlar. Cezaevlerinin kapısını açın. Artık birlikte yaşayalım, kardeşçe yaşayalım. Artık anneler ağlamasın. Ey zalimler ve katiller; biz ne yaşadıysak siz de onu yaşayın."

Roboski'de hayatını kaybedenler: Bedran Encü (12 yaşında), Erkan Encü (13 yaşında), Şivan Encü (14 yaşında), Muhammet Encü (15 yaşında), Bilal Encü (15 yaşında), Aslan Encü (15 yaşında), Adem Ant (15 yaşında), Savaş Encü (15 yaşında), Orhan Encü (15 yaşında), Celal Encü (15 yaşında), Fadıl Encü (16 yaşında), Mahsum Encü (16 yaşında), Şervan Encü (16 yaşında), Cemal Encü (16 yaşında), Cihan Encü (16 yaşında), Vedat Encü (16 yaşında), Serhat Encü (17 yaşında), Salih Encü (17 yaşında), Özcan Uysal (18 yaşında), Hüseyin Encü (19 yaşında), Nevzat Encü (20 yaşında), Hamza Encü (22 yaşında), M. Ali Tosun (22 yaşında), Selam Encü (22 yaşında), Zeydan Encü (22 yaşında), Yüksel Ürek (23 yaşında), Salih Ürek (23 yaşında), Nadir Alma (23 yaşında), Seyithan Encü (23 yaşında), Hüsnü Encü (27 yaşında), Osman Kaplan (32 yaşında), Şerafettin Encü (40 yaşında), Selman Encü (40 yaşında) ve Karker Encü (16 yaşında).

* Katliam ve yargı süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi ile yetkililerin o dönemki demeçlerine buradan ulaşabilirsiniz. (TY)