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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 11:26
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2024 23:08
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Roberta Metsola bir dönem daha AP başkanı

Avrupa Parlamentosu, 10'uncu yasama dönemine dün resmen başladı. Bugün Genel Kurulda AP Başkanlığı için yapılan oylamada Roberta Metsola bir kez daha başkan seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Roberta Metsola bir dönem daha AP başkanı

AP'nin mevcut Başkanı Roberta Metsola'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AP'nin 10'uncu yasama dönemine hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

AP Başkanı, liderliğinde düzenlenen törende Avrupa Birliği (AB) bayrağının Strazburg'daki AP binası önünde göndere çekildiğine ilişkin görseller de yayınladı.

Böylece 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AP'de 10'uncu yasama dönemi resmen başlamış oldu.

Genel Kurul, 18 Temmuz'da ise AB Komisyonu Başkan adayı Ursula von der Leyen için güvenoyu yoklaması için bir araya gelecek.

Bir dönem daha Metsola

Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı mevcut Başkan Roberta Metsola ve Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Irene Montero arasında yapılan oylama sonucunda Metsola, mutlak çoğunluğu elde ederek bir kez daha AP Başkanlığına seçildi.

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Kapalı zarfla yapılan oylamada Metsola 562, Montero ise 61 oy aldı.

(Mİ)

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