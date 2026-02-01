Robert Kolej’den Epstein Belgelerine ilişkin açıklama

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı Jeffrey Epstein belgelerinde adının geçmesi üzerine Robert Kolej yazılı bir açıklama yaptı.

Özel Amerikan Robert Lisesi Müdürü Whitman Shepard, belgelerde yer alan yazışmaların Landon C. Thomas Jr. adlı kişiyle ilgili olduğunu belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Okulumuzun isminin geçtiği 2014 yılında gönderilmiş olan bir elektronik postayı bizler de kamuoyu ile birlikte üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi. 2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır.

Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Mektubunda yer verdiği şahsi görüşleri, Robert Koleji ve Mütevelli Heyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Mektubun yollandığı kişinin okulumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve adı geçen kişiden okulumuzda herhangi bir bağış alınmamıştır.

Robert Kolej, Türkiye’nin değerlerine ve yasalarına bağlı 162 yıllık köklü bir eğitim kurumu olarak, etik kurallar çerçevesinde ülkemizin geleceği için yetkin bireyler yetiştirmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Yazışmalarda hangi ifadeler var?

Yayımlanan belgeler arasında, Robert Kolej Yönetim Kurulu üyesi ve New York Times muhabiri Landon C. Thomas Jr. ile Jeffrey Epstein arasında 7 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen bir e-posta yazışması yer aldı.

Thomas Jr., e-postasında Robert Kolej’in tarihine değinerek, “Muhafazakâr İslam’ın sosyal hayata ve eğitim sistemine giderek daha fazla nüfuz ettiği bugünün Türkiye’sinde, bu yıl 150’nci yılını kutlayan Robert Kolej’in misyonu her zamankinden daha büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Thomas Jr., konuyu Gates Vakfı’na sunup sunmama konusunda Epstein’in görüşünü sordu. E-postada, “IŞİD’den sonra Türkiye daha muhafazakâr bir yöne ilerliyor. Biz de yönetim kurulu olarak, misyonunun önemini yeterince kavramadığını düşündüğümüz bir hükümet ve bu atmosfer altında Robert Kolej’in önemini anlatma çabalarımızı artırıyoruz” değerlendirmesine yer verdi.

Thomas Jr., 2014 yılındaki yazışmada, Robert Kolej müdürünün New York’ta bulunacağını belirterek isterse Epstein ile bu konuda görüştürebileceğini de ifade etti. Babasının da Robert Kolej Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ve kendisinin uzun yıllar Türkiye’de yaşadığını hatırlatan Thomas Jr., e-postasını “Sadece düşüncelerinizi almak ve bu hikâyeyi sunabileceğim başka vakıflar ya da milyarderler konusunda fikirlerinizi görmek istedim. Utanmadan yaptığım bu bağış toplama tanıtımını burada bitiriyorum” sözleriyle tamamladı.

Belgelerde, Epstein’in Thomas Jr.’a “Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat” şeklinde yanıt verdiği görüldü.

