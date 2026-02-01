ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:39 1 Şubat 2026 14:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.02.2026 17:30 1 Şubat 2026 17:30
Okuma Okuma:  3 dakika

Robert Kolej’den Epstein Belgelerine ilişkin açıklama

Robert Lisesi Müdürü Shepard açıklamasında, “Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi ya da çalışanı değildir; hiçbir zaman da olmamıştır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Robert Kolej’den Epstein Belgelerine ilişkin açıklama
Fotoğraf: AA

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı Jeffrey Epstein belgelerinde adının geçmesi üzerine Robert Kolej yazılı bir açıklama yaptı.

Korkunç Zengin: Jeffrey Epstein ve Diğerleri
Korkunç Zengin: Jeffrey Epstein ve Diğerleri
6 Haziran 2020

Özel Amerikan Robert Lisesi Müdürü Whitman Shepard, belgelerde yer alan yazışmaların Landon C. Thomas Jr. adlı kişiyle ilgili olduğunu belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Okulumuzun isminin geçtiği 2014 yılında gönderilmiş olan bir elektronik postayı bizler de kamuoyu ile birlikte üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi. 2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır.

Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Mektubunda yer verdiği şahsi görüşleri, Robert Koleji ve Mütevelli Heyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Mektubun yollandığı kişinin okulumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve adı geçen kişiden okulumuzda herhangi bir bağış alınmamıştır.

Robert Kolej, Türkiye’nin değerlerine ve yasalarına bağlı 162 yıllık köklü bir eğitim kurumu olarak, etik kurallar çerçevesinde ülkemizin geleceği için yetkin bireyler yetiştirmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

FBI: Jeffrey Epstein cinayet değil, intihardı
FBI: Jeffrey Epstein cinayet değil, intihardı
30 Mayıs 2025
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
31 Ocak 2026

Yazışmalarda hangi ifadeler var?

Yayımlanan belgeler arasında, Robert Kolej Yönetim Kurulu üyesi ve New York Times muhabiri Landon C. Thomas Jr. ile Jeffrey Epstein arasında 7 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen bir e-posta yazışması yer aldı.

Thomas Jr., e-postasında Robert Kolej’in tarihine değinerek, “Muhafazakâr İslam’ın sosyal hayata ve eğitim sistemine giderek daha fazla nüfuz ettiği bugünün Türkiye’sinde, bu yıl 150’nci yılını kutlayan Robert Kolej’in misyonu her zamankinden daha büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Thomas Jr., konuyu Gates Vakfı’na sunup sunmama konusunda Epstein’in görüşünü sordu. E-postada, “IŞİD’den sonra Türkiye daha muhafazakâr bir yöne ilerliyor. Biz de yönetim kurulu olarak, misyonunun önemini yeterince kavramadığını düşündüğümüz bir hükümet ve bu atmosfer altında Robert Kolej’in önemini anlatma çabalarımızı artırıyoruz” değerlendirmesine yer verdi.

Thomas Jr., 2014 yılındaki yazışmada, Robert Kolej müdürünün New York’ta bulunacağını belirterek isterse Epstein ile bu konuda görüştürebileceğini de ifade etti. Babasının da Robert Kolej Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ve kendisinin uzun yıllar Türkiye’de yaşadığını hatırlatan Thomas Jr., e-postasını “Sadece düşüncelerinizi almak ve bu hikâyeyi sunabileceğim başka vakıflar ya da milyarderler konusunda fikirlerinizi görmek istedim. Utanmadan yaptığım bu bağış toplama tanıtımını burada bitiriyorum” sözleriyle tamamladı.

Belgelerde, Epstein’in Thomas Jr.’a “Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat” şeklinde yanıt verdiği görüldü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Epstein Dosyaları Epstein çocuk istismarı
ilgili haberler
CHP’li Kılıç’tan Epstein iddialarıyla ilgili Meclis’e soru önergesi
Bugün 12:57
/haber/chpli-kilictan-epstein-iddialariyla-ilgili-meclise-soru-onergesi-316246
Eski Büyükelçi Mandelson, Epstein iddiaları nedeniyle partisinden istifa etti
Bugün 08:14
/haber/eski-buyukelci-mandelson-epstein-iddialari-nedeniyle-partisinden-istifa-etti-316235
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
31 Ocak 2026
/haber/3-milyon-yeni-epstein-belgesi-yayimlandi-316210
Epstein soruşturması: Clinton çifti Kongre’ye ifade vermedi, komiteden suçlama kararı
22 Ocak 2026
/haber/epstein-sorusturmasi-clinton-cifti-kongreye-ifade-vermedi-komiteden-suclama-karari-315878
İNTERNET KULLANICILARINA SANSÜR SÖKMEDİ
Epstein Dosyaları: ABD Adalet Bakanlığının sansürü "kopyala-yapıştır"la aşıldı
25 Aralık 2025
/haber/epstein-dosyalari-abd-adalet-bakanliginin-sansuru-kopyala-yapistir-la-asildi-314949
EPSTEIN DOSYALARI, SANSÜRLE AÇILDI
ABD: Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını sansürledi, milletvekilleri bakana yaptırım arıyor
23 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakani-bondi-epstein-dosyalarini-sansurledi-milletvekilleri-bakana-yaptirim-ariyor-314815
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak
22 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakanligi-epstein-dosyalarindaki-trump-a-ait-tum-materyaller-yayinlanacak-314761
ABD Kongresi, Epstein dosyasını yeniden gündeme taşıyan görselleri yayınladı
4 Aralık 2025
/haber/abd-kongresi-epstein-dosyasini-yeniden-gundeme-tasiyan-gorselleri-yayinladi-314169
TRUMP DOSYALARDA KENDİ ADINI KARARTTIRMIŞ
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Bakanlığına "Epstein Dosyaları"nın tamamını açıklama emri verdi
19 Kasım 2025
/haber/abd-temsilciler-meclisi-adalet-bakanligina-epstein-dosyalari-nin-tamamini-aciklama-emri-verdi-313660
Demokratlar, Epstein’ın Trump’tan bahsettiği yeni e-postaları yayımladı
13 Kasım 2025
/haber/demokratlar-epsteinin-trumptan-bahsettigi-yeni-e-postalari-yayimladi-313501
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP’li Kılıç’tan Epstein iddialarıyla ilgili Meclis’e soru önergesi
Bugün 12:57
/haber/chpli-kilictan-epstein-iddialariyla-ilgili-meclise-soru-onergesi-316246
Eski Büyükelçi Mandelson, Epstein iddiaları nedeniyle partisinden istifa etti
Bugün 08:14
/haber/eski-buyukelci-mandelson-epstein-iddialari-nedeniyle-partisinden-istifa-etti-316235
3 milyon yeni Epstein belgesi yayımlandı
31 Ocak 2026
/haber/3-milyon-yeni-epstein-belgesi-yayimlandi-316210
Epstein soruşturması: Clinton çifti Kongre’ye ifade vermedi, komiteden suçlama kararı
22 Ocak 2026
/haber/epstein-sorusturmasi-clinton-cifti-kongreye-ifade-vermedi-komiteden-suclama-karari-315878
İNTERNET KULLANICILARINA SANSÜR SÖKMEDİ
Epstein Dosyaları: ABD Adalet Bakanlığının sansürü "kopyala-yapıştır"la aşıldı
25 Aralık 2025
/haber/epstein-dosyalari-abd-adalet-bakanliginin-sansuru-kopyala-yapistir-la-asildi-314949
EPSTEIN DOSYALARI, SANSÜRLE AÇILDI
ABD: Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını sansürledi, milletvekilleri bakana yaptırım arıyor
23 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakani-bondi-epstein-dosyalarini-sansurledi-milletvekilleri-bakana-yaptirim-ariyor-314815
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak
22 Aralık 2025
/haber/abd-adalet-bakanligi-epstein-dosyalarindaki-trump-a-ait-tum-materyaller-yayinlanacak-314761
ABD Kongresi, Epstein dosyasını yeniden gündeme taşıyan görselleri yayınladı
4 Aralık 2025
/haber/abd-kongresi-epstein-dosyasini-yeniden-gundeme-tasiyan-gorselleri-yayinladi-314169
TRUMP DOSYALARDA KENDİ ADINI KARARTTIRMIŞ
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Bakanlığına "Epstein Dosyaları"nın tamamını açıklama emri verdi
19 Kasım 2025
/haber/abd-temsilciler-meclisi-adalet-bakanligina-epstein-dosyalari-nin-tamamini-aciklama-emri-verdi-313660
Demokratlar, Epstein’ın Trump’tan bahsettiği yeni e-postaları yayımladı
13 Kasım 2025
/haber/demokratlar-epsteinin-trumptan-bahsettigi-yeni-e-postalari-yayimladi-313501
Sayfa Başına Git