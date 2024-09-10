Rober Koptaş’ın romanı ‘Unufak’ İletişim Yayınları’ndan çıktı

Yayıncı, yazar ve Agos Gazetesi’nin eski genel yönetmeni Rober Koptaş’ın romanı “Unufak” İletişim Yayınları etiketiyle okurla buluştu.
20. yüzyılın büyük tarihi olaylarının gölgesinde, bir ailenin kuşaklar boyunca yaşadıklarına odaklanan roman, Anadolu’nun meçhul bir kentinde başlayıp İstanbul’a uzanan bir hikâyeyi merkezine alıyor.
Kahramanlar, bir yandan kendi iç dünyalarında mücadeleler verirken, diğer yandan zamanın gerçekleriyle yüzleşiyor. Onların her biri, önceki kuşaklardan miras acıları ardında bırakmak için kendi yordamlarınca çabalıyor, ancak bunu yaparken karşılarına sürekli yeni engeller, aşılması gereken yeni zorluklar çıkıyor.
Koptaş’ın gazetecilik ve yayıncılık geçmişinden izler taşıyan gözlemleri ile kaleme aldığı “Unufak”, bir ailenin hikâyesi aracılığıyla Türkiye’de kuşaklar boyunca yaşanmış toplumsal sancıları ele alıyor.
Psikoloji, tarih ve siyaset ayakları üzerinde yükselen roman, okura sadece bir ailenin değil, insana dair tüm duyguların hikâyesini anlatıyor.
Rober Koptaş hakkında
Yayıncı ve yazar. Agos Gazetesi’nin eski genel yönetmeni.
Lusavoriçyan, Karagözyan, Surp Haç Tıbrevank okullarından sonra Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nde Modern Türkiye Tarihi yüksek lisansı derecelerini aldı.
Üniversite öğrenciliği yıllarından itibaren çalıştığı Aras Yayıncılık’ta 2015-2023 arasında genel yayın yönetmenliği yaptı. 2006’da “Hayat, Olduğu Gibi” başlığı altında köşe yazıları yazmaya başladığı Agos Gazetesi’nde, 2007’de Hrant Dink’in katledilmesinin ardından editör olarak görev aldı; 2010-2015 arasında gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.
Çok sayıda kitabı yayıma hazırladı; çeşitli mecralarda yazı, söyleşi ve makaleleri yayımlandı.
1977’de İstanbul’da doğdu. (TY)