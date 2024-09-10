Rober Koptaş’ın romanı ‘Unufak’ İletişim Yayınları’ndan çıktı

Yayıncı, yazar ve Agos Gazetesi’nin eski genel yönetmeni Rober Koptaş’ın romanı “Unufak” İletişim Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

20. yüzyılın büyük tarihi olaylarının gölgesinde, bir ailenin kuşaklar boyunca yaşadıklarına odaklanan roman, Anadolu’nun meçhul bir kentinde başlayıp İstanbul’a uzanan bir hikâyeyi merkezine alıyor.

Kahramanlar, bir yandan kendi iç dünyalarında mücadeleler verirken, diğer yandan zamanın gerçekleriyle yüzleşiyor. Onların her biri, önceki kuşaklardan miras acıları ardında bırakmak için kendi yordamlarınca çabalıyor, ancak bunu yaparken karşılarına sürekli yeni engeller, aşılması gereken yeni zorluklar çıkıyor.

Koptaş’ın gazetecilik ve yayıncılık geçmişinden izler taşıyan gözlemleri ile kaleme aldığı “Unufak”, bir ailenin hikâyesi aracılığıyla Türkiye’de kuşaklar boyunca yaşanmış toplumsal sancıları ele alıyor.

Psikoloji, tarih ve siyaset ayakları üzerinde yükselen roman, okura sadece bir ailenin değil, insana dair tüm duyguların hikâyesini anlatıyor.