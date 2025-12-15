Rob Reiner ve Michele Reiner evlerinde ölü bulundu

Yönetmen Rob Reiner ile fotoğrafçı olan eşi Michele Reiner, Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulundu. Polis, olayın “açık bir cinayet vakası” olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Reiner ailesinin sözcüsü, bir aile üyesinin evde iki ceset bulduğunu polise bildirmesinin ardından çiftin ölümünü doğruladı. Yapılan açıklamada, “Michele ve Rob Reiner’ın trajik kaybını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu ani ve yıkıcı olay karşısında kalbimiz kırık. Aile olarak bu zor süreçte mahremiyet talep ediyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Los Angeles İtfaiyesi, 14 Aralık Pazar günü saat 15.30 sıralarında gelen tıbbi yardım çağrısı üzerine olay yerine intikal ettiklerinde, 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadını hayatını kaybetmiş halde bulduklarını bildirdi.

guardian’ın aktarımına göre polis yetkililerine göre, çiftin cansız bedenleri bir aile üyesi tarafından bulundu. Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı dedektiflerin olay yerinde kapsamlı bir inceleme yürüttüğü açıklandı.

Los Angeles Emniyet Müdür Yardımcısı Alan Hamilton, düzenlediği basın toplantısında, ölen kişilerin resmi kimliklerinin daha sonra adli tıp tarafından açıklanacağını belirterek, cinayet soruşturmasının gece boyunca süreceğini söyledi.

Rob Reiner, kariyeri boyunca “This Is Spinal Tap”, “A Few Good Men”, “When Harry Met Sally” ve “The Princess Bride” gibi 1980’ler ve 1990’lara damga vuran filmlere imza attı. Reiner, 1970’lerin efsane dizisi “All in the Family”de canlandırdığı Meathead karakteriyle ün kazanmış ve iki Emmy Ödülü almıştı.

Komedi efsanesi Carl Reiner’ın oğlu olan Rob Reiner, 1989 yılından bu yana fotoğrafçı Michele Singer Reiner ile evlilerdi. Çift, “When Harry Met Sally” filminin çekimleri sırasında tanışmış ve üç çocukları vardı.

(EMK)