EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 12 Eylül 2025 13:11
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2025 15:37
2 dk Okuma

Rizeli balıkçılar denizi kirleten çiftlikleri istemiyor

Rize'de denize kurulan balık çiftlikleri doğal yaşamı tehdit etmeye başladı. Balıkçılar çiftlikler nedeniyle denizin kirlenmesine karşı çıkıyorlar.

Rizeli balıkçılar denizi kirleten çiftlikleri istemiyor

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü, ya da yaygın olarak bilinen adıyla Zelek, 2025 yılının Ağustos ayından bu yana kafes balıkçılığına karşı verilen mücadeleyle gündemde. Yöre halkı, Karadeniz’in doğal yapısını tehdit eden bu uygulamaya karşı seslerini yükseltiyor.

Zelek’te hayata geçirilmek istenen projeler arasında Kuzuoğlu Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisi (4.000 ton/yıl), Günvak-1 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi (4.000 ton/yıl) ve Günvak-2 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi (4.000 ton/yıl) bulunuyor. Bu projelerle birlikte bölgede toplam 12 bin ton kapasiteli kafes balıkçılığı yapılması öngörülüyor.

Köylüler ise bu tesislerin Karadeniz’in ekosistemine geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini savunuyor. Kafeslerde yoğun şekilde yetiştirilen balıkların atıkları ve yem artıklarıyla deniz dibinde kirliliğe yol açtığını, bunun hem doğal balık popülasyonunu azalttığını hem de geçim kaynağı olan av sahalarını yok ettiğini dile getiriyorlar.

Zelekli balıkçılar, sabahın erken saatlerinde tuttukları hamsi, mezgit ve istavrit gibi doğal balıkların giderek azaldığını, denizin ise boş kafeslerle dolacağını ifade ediyor. Köy sakinlerinden Yaşar Y., “Bizim ekmeğimiz bu denizden çıkıyor. Kafesler yüzünden balık azalıyor, deniz kirleniyor. Çocuklarımıza tertemiz bir deniz bırakmak istiyoruz” diyerek endişesini dile getirdi.

Kafes balıkçılığı, göl, baraj veya deniz gibi doğal su kaynaklarına yerleştirilen ağ kafeslerde balık yetiştirilmesi yöntemidir. Çipura, levrek, alabalık ve somon gibi türler bu şekilde üretilir. Balıklar yavru döneminden itibaren kafeslere bırakılır, özel yemlerle beslenir ve büyüdüklerinde hasat edilerek satışa sunulur. Ancak bu yöntemin ciddi olumsuz etkileri vardır. Kafeslerde biriken yem artıkları ve balık dışkıları suyu kirleterek oksijen seviyesini düşürür, dip canlılarının yok olmasına neden olur. Yoğun balık popülasyonu, hastalık ve parazitlerin kolayca yayılmasına zemin hazırlar. Kafeslerden kaçan balıklar doğal popülasyonlarla karışarak genetik yapıyı bozabilir. Ayrıca su kalitesindeki düşüş ekosistemi bozar, kıyı bölgelerinde kurulan kafesler ise turizm açısından görsel kirlilik yaratır.

Köylüler, sık sık limanda bir araya gelerek toplantılar düzenliyor, çözüm yolları arıyor ve yetkililere dilekçeler vererek kafes balıkçılığına karşı resmi girişimlerde bulunuyor. Çoğu zaman kendi imkânlarıyla sürdürdükleri bu mücadele, Karadeniz’in doğal yaşamını korumak için önemli bir çevre hareketine dönüşmüş durumda.

Zelek’teki direniş yalnızca ekonomik kaygılardan değil, aynı zamanda çevresel ve kültürel sorumluluklardan da besleniyor. Bölge halkı, “Deniz bizim geleceğimizdir” diyerek mücadeleyi sürdürmekte kararlı.

(NÇ/Mİ)

Nisa Çokokumuş, İstanbul’da Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisidir. İki yıldır Laz Enstitüsü sosyalmedya ekibinde gönüllü olarak görev almakta, daha önce Smithsonian Enstitüsü ve TRT’de stajdeneyimleri...

Nisa Çokokumuş, İstanbul’da Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisidir. İki yıldır Laz Enstitüsü sosyal
medya ekibinde gönüllü olarak görev almakta, daha önce Smithsonian Enstitüsü ve TRT’de staj
deneyimleri edinmiştir. Kültür-sanat alanına özel ilgi duyan Nisa, aynı zamanda içerik üretimi ve
yayıncılık faaliyetleri yürüten Kıyı Posta gazetesinin kurucu ortaklarındandır.

