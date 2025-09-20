Rize’de sağanak: Köprü çöktü, en az 5 yaralı

Rize’de gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi. Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı.

Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu Şenyamaç köyü mevkiindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası’nda ölçüldüğü bildirildi.

15 aile tahliye edildi

Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin sıkıştığına dair ihbar alındı ve bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, beş kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halindeki 9 kişinin sel sularına kapılmak üzereyken ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine ekiplerce bu kişilerin tahliye edildikleri bildirildi.

Fındıklı ilçesindeki derelerin su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle ise 15 aile, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.