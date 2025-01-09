Rize’de PTT çalışanlarına saldırı: Çalışanların şiddete karşı güvencesi yok

Haber Sen 2 No’lu Şube Üyesi ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Kübra Evliyaoğlu, Rize’de görevleri başında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden iki PTT çalışanına dair açıklama yaptı.

İki çalışanın öldürülmesini "katliam” olarak nitelendirdi. Evliyaoğlu, saldırının sadece bireysel bir şiddet vakası değil, sistemin güvencesiz ve adaletsiz yapısının acı bir sonucu olduğunu vurguladı.

"Güvencesizlik içinde çalışıyoruz"

Evliyaoğlu yaptığı açıklamada, “7 Ocak 2025’te Rize’de yaşanan bu korkunç olayda, PTT’de çalışan iki meslektaşımız görevleri başında katledildi. Bu sadece bir kişinin saldırısı değil, insan hayatına değer vermeyen ve emekçileri güvencesiz bırakmaya devam eden sistemin yarattığı bir trajedidir. Yetersiz güvenlik önlemleri ve ağır çalışma koşulları, PTT çalışanlarını her gün bir mücadele içine itiyor” dedi.

PTT çalışanlarının uzun süredir ağır iş yükü, düşük ücretler ve taşeronlaştırma gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirten Evliyaoğlu, iş yerlerindeki güvenlik açıklarının şiddet olaylarını tetiklediğini söyledi.

“Rize’deki saldırı, güvencesiz çalışma düzeniyle toplumsal şiddetin nasıl birleştiğini ve emekçileri savunmasız bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi” diye konuştu.

Evliyaoğlu, gelir eşitsizliği, ekonomik güvencesizlik ve sosyal adaletsizliğin toplumu kutuplaştırdığına ve şiddeti normalleştirdiğine dikkat çekti. “Bu düzen değişmeden emekçiler güvende olamaz. Bu sistem yalnızca çalışanların değil, toplumun tamamının huzurunu ve güvenini tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

“Unutmayacağız”

Ölen meslektaşlarının anısını yaşatacaklarını belirten Evliyaoğlu, “Acımız büyük, ancak sessiz kalmayacağız. Güvenli iş yerleri, insanca çalışma koşulları ve şiddeti besleyen bu düzen için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu yalnızca PTT çalışanlarının değil, güvencesiz koşullarda çalışan tüm emekçilerin ortak mücadelesidir” dedi.

Son olarak, Evliyaoğlu tüm emekçilere ve topluma çağrıda bulunarak, şiddeti ve eşitsizliği doğuran adaletsiz sisteme karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. “Birlikte mücadele ederek bu düzeni değiştirebiliriz” dedi.

(EMK)