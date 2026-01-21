Rize’de Murat Çalık için eylem: Çocuğumuza zulüm yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İzmir Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşadığı sağlık sorunları ve cezaevi koşullarında sağlık hizmetine erişimde karşılaştığı zorluklar protesto edildi.

Annesi Rize’nin Çayeli ilçesinden olan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık hakkına erişiminin engellendiği vurgulandı. İki kez kanser tedavisi gören Çalık’ın cezaevi koşullarında yeterli sağlık hizmeti alamadığı belirtildi.

“Bu insan ölümle mücadele ediyor”

Eylemde konuşan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz şöyle dedi:

“Bugün cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık başkanımız için burada toplandık. Bildiğiniz gibi başkanımız aslen Çayeli’nin torunudur. Akrabaları da bugün burada. İki kez kanser geçirmiş bir insanın doğru düzgün tedavi edilmemesini asla kabul etmiyoruz. Ameliyat oluyor, cezaevine gönderiliyor, 24 saat geçmeden yeniden rahatsızlanıyor. Kendi hastanesine götürülmesi gerekirken başka bir hastaneye götürülüyor, ardından tekrar cezaevine sevk ediliyor. Bu insan haklarına aykırıdır. Tutukluluk devam edebilir ama cezaevinde kalması şart değildir. Bu insan ölümle mücadele ediyor. Yarın bir gün başkanımızı kaybedersek bunun sorumluluğunu kim üstlenecek.”

“En kısa sürede serbest bırakılmalı”

Ardından söz alan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise şunları söyledi:

“Hepinizi sıcak duygularla karşılamak isterdim ama ne yazık ki böyle bir ortamda bulunuyoruz. Mehmet Murat Çalık benim kardeşimdir, aynı zamanda kardeş belediyeyiz. Düşman hukuku işletiliyor. Hiçbir suçu olmadan rehin tutuluyor. Sağlık sorunları var. Tüm bu sorunlara rağmen en kısa sürede serbest bırakılacağına ve aramıza döneceğine inanıyorum.”

“Tedavisi dışında yapılsın”

Çalık’ın dayısı Ali Küçükislamoğlu da bianet’e konuştu, şöyle dedi:

“O bizim evladımız. İddianamesi bile düzenlenmeden resmen ölüme terk edilen evladımız. Memleket adeta cinnet geçiriyor. İnsanlar ölüme terk ediliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çocuğumuza zulüm ediliyor. Çok üzgünüz. Memlekette hırsızlar, tecavüzcüler serbest bırakılırken bizim çocuğumuza yapılan bu muameleyi kabul etmiyoruz. Çocuğumuzun hasta olduğunu herkes biliyor. Buna inanmıyorlar mı. Çocuğumuz iki kez kanseri yendi. Tedavisi cezaevi dışında yapılsın. Davası zaten mart ayında görülecek. Tedavisini görsün, sonra gelir duruşmada yargılanır. Bu yapılan zulümdür. Annesi de, ailesi de çok üzgün. Bu yaşananlar karşısında sessiz kalmayalım.”

Avukatlarından Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

