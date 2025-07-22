Rize’de ‘makam odası’ haberi yapan iki gazeteci gözaltına alındı

kuzeyteve.com imtiyaz sahibi ve ANKA Haber Ajansı Rize muhabiri Gençağa Karafazlı ile Haber Rize imtiyaz sahibi ve yayın koordinatörü Şenol Öksüz gözaltına alındı.

İki ismin gözaltına alındığını Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) duyurdu. ÇGD, iki gazetecinin Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe’nin makam odasını yenileyip kendisine özel tuvalet yaptırdığına dair haber nedeniyle gözaltına alınarak ifadeye götürüldüğünü geçti.

ÇGD, “Kamu çıkarı ve halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilerden değil kamu kaynaklarını pervasızca kullananlardan hesap sorulmalıdır" diyerek gözaltına tepki gösterdi. Karafazlı ve Öksüz'ün serbest bırakılmasını istedi.

Milli Eğitim Müdürü hakkındaki haber

Gençağa Karafazlı, 17 Haziran’da yaptığı haberde Rize İl Milli Eğitim Müdürü olan Halil İbrahim Akmeşe’nin göreve başlamasının üzerinden iki ay geçmeden makam odasını genişletmeye ve kapsamlı bir yenileme çalışması yapmaya koyulduğunu yazmıştı.

Karafazlı haberde “Akmeşe, makam odasını büyüterek kendisine özel dinlenme odası, lavabo, tuvalet ve sadece kendisinin kullanacağı bir çay ocağı yaptırdı. Odaya ayrıca ışıklı sensörlü çağrı sistemi kuruldu. Sisteme göre mavi ışık yandığında basın danışmanı, yeşil ışık yandığında çay servisi yapan görevli, sarı ışık yandığında ise özel kalem müdürü odaya giriş yapıyor. Böylece herkesin doğrudan odaya girmesinin önüne geçildi. Makam odasında ayrıca sağlam durumda olan kapılar değiştirildi, asma tavan yaptırıldı ve daha öncekiler beğenilmediği için yeni duvar kağıtları döşendi.” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca tüm yapım işlerinin ‘hızlı ihale (doğrudan temin)’ yöntemiyle AKP Rize Merkez İlçe Başkanı Burak Ak’ın ağabeyi Mahmut Ak’a verildiği bir iddia olarak haberde yer almıştı.

(HA)