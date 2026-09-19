Rize ve Trabzon’da sağanak: Heyelan ve su baskınları yaşandı

Rize’de dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun İyidere ile Of arasındaki bölümünde su baskınları meydana geldi, bazı noktalarda ulaşım aksadı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İyidere ilçe merkezinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler yaşanırken, bazı araçlar su altında kaldı. Çay bahçelerinde de heyelanlar meydana geldi.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, ilçedeki dokuz mahalle ve yedi köyde hasar bulunduğunu, yedi evin tedbir amacıyla tahliye edildiğini söyledi.

Mete, “Metrekareye düşen yağışın net miktarı henüz belirlenmedi. Ancak 150 kilogramın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Şu an itibarıyla 9 mahalle ve 7 köyümüzde büyük hasarlar var. Gece yarısından sonra yağış şiddetini çok artırdı. Can kaybımızın olmaması bizi en çok sevindiren konu. Tedbir amacıyla 7 evi tahliye ettik. –İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete

Mete, ilçe merkezi ile Hazar Mahallesi’ndeki iki derenin taşmasının ardından suların yerleşim alanlarına ulaştığını belirtti. Heyelanların taşıdığı malzemenin dere ağızlarını doldurduğunu söyleyen Mete, belediye, Devlet Su İşleri ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Rize Valiliği de yağışların devam ettiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, yetkili kurumların uyarılarının takip edilmesi ve riskli bölgelerden uzak durulması çağrısı yaptı.

Trabzon’da iki binadaki yurttaşlar tahliye edildi

Trabzon’da da kuvvetli sağanak ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına yol açtı.

Ortahisar ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikirken, Çukurçayır Mahallesi ve Trabzon Havalimanı çevresinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yalıncak Mahallesi’nde ise bir sitenin istinat duvarı ile yolda çökme meydana geldi. Sitedeki iki binada yaşayanlar AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Trabzon Valiliği’nin son açıklamasına göre, kent genelindeki çalışmalarda yaklaşık 780 personel ve 456 araç görev yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 144 ihbar ulaştı.

Valilik, ulaşıma kapanan yolların yeniden açıldığını, yağış nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinin de giderildiğini bildirdi.

Meteorolojik tahminlere göre yağışların doğuya ilerleyerek Arsin ve kentin doğu ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu bölgelerde mevcut yağışlara ek olarak yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Valilik ayrıca batıdan gelecek yeni yağışlı sistemin kentin batı kesimleri ve Ortahisar’da yeniden kuvvetli yağışa yol açabileceğini bildirdi.

Meteoroloji sel ve heyelana karşı uyardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar görülebileceği uyarısında bulundu. Yağışın Orta ve Doğu Karadeniz’in yanı sıra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

(VC)