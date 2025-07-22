Rize'de madenci şirkete tepki

Yapılan görüşmeler sonucu araçta bulunan görevlilerin Kanadalı Elderado Gold isimli şirketin Yüzde yüz Türkiye İştiraki Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ için çalıştıkları anlaşıldı. Çağlayan köyü Gürcüdüzü ve Çamlık yaylası mevkiinde numune arayan görevlilerin hiç bir prosedüre uymadan kaçak numune topladığı ortaya çıktı.

Bölge halkı ve şirket yetkilileri arasında yaşanan tartışmalar sonucu, ekiplerin barkodladığı numune taşları şirket görevlilerinden alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından Fındıklı halkı yürüyüş gerçekletirerek meydanda basın açıklaması gerçekleştirdi.

(Mİ)