ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2025 12:50
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2025 12:54
1 dk Okuma

Rize'de madenci şirkete tepki

Rize'nin Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde maden arama şirketinin gizlice taş örnekleri toplaması tepkiye neden oldu. Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun da müdahale etmesi ile firma çalışanları topladıkları numuneleri bırakmak zorunda kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fındıklı ilçesine bağlı Çağlayan deresinin yanında kurulu Çağlayan köyünde Ankara plakalı bir araç köylülerin dikkatini çekti. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç şüphe üzerine köylüler tarafından durdurulmak istendi. Köylülerin haber vermesi üzerine gelen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da araçtakilere müdahale etmek istedi. Bu sırada şirket görevlileri aracı Çervatoğlu ve yanındakilerin üzerine sürdü.

Görseli Büyüt

Yapılan görüşmeler sonucu araçta bulunan görevlilerin Kanadalı Elderado Gold isimli şirketin Yüzde yüz Türkiye İştiraki Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ için çalıştıkları anlaşıldı. Çağlayan köyü Gürcüdüzü ve Çamlık yaylası mevkiinde numune arayan görevlilerin hiç bir prosedüre uymadan kaçak numune topladığı ortaya çıktı.

Bölge halkı ve şirket yetkilileri arasında yaşanan tartışmalar sonucu, ekiplerin barkodladığı numune taşları şirket görevlilerinden alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından Fındıklı halkı yürüyüş gerçekletirerek meydanda basın açıklaması gerçekleştirdi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
fındıklı Ercüment Şahin Çervatoğlu tüprag
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git