Rıza Akpolat görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, X'te yayınladığı açıklama ile tutuklanan Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanın İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/yE3UQZA3Nt — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 17, 2025

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır.”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “yolsuzluk” operasyonu kapsamında Pazartesi günü Balıkesir’de gözaltına alındı ve dört gün sonra tutuklandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri dün gece saatlerinde tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmayla ilgili bazı basın organlarında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" yönündeki haberlere yönelik "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ OPERASYONU Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte 23 kişi tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı

(EMK)