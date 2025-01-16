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Yayın Tarihi: 16 Ocak 2025 10:41
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2025 10:51
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Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat soruşturma savcısına ifade verecek. Savcılığın kararına göre hakimliğe sevk edilecek ya da serbest bırakılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: AA

Hakkındaki "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla 4 gündür gözaltında tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, adliyeye sevk edildi.

13 Ocak Pazartesi gününden beri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasında tutulan Akpolat, bu sabah 07:30 sularında diğer gözaltılarla birlikte Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçilen isimler daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Akpolat soruşturma savcısına ifade verecek. Savcılığın kararına göre hakimliğe sevk edilecek ya da serbest bırakılacak.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşları Akpolat'ın gözaltına alınmasını protesto etmek için bugün saat 14:00’da Beşiktaş Belediyesi önüne davet etti.

Belediye önüne çağrı var

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile diğer illerin belediye başkanları ve CHP yöneticileri Akpolat'ın gözaltına alınmasını protesto etmek için Beşiktaş belediyesi önünde olacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile tüm İstanbulluları bugün saat 14:00’da Beşiktaş Belediyesi önüne davet etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı
13 Ocak 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Rıza Akpolat Beşiktaş Belediyesi
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