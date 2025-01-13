Riyad'da Suriye toplantısı: Kendi kaderini tayin edebilmeli

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün (12 Ocak) düzenlenen Suriye başlıklı toplantının ardından bildiri açıklandı.

İlk toplantı Suriye’nin de aralarında olduğu Arap ülkeleri kendi aralarında gerçekleştirdi.

İkinci toplantı Suriye, Türkiye ve Arap ülkeleri arasında yapıldı.

Üçüncü toplantıya ise Bahreyn, Mısır, Fransa, Almanya, Irak, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, İspanya, Suriye, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere ve ABD dışişleri bakanları veya temsilcileri ile AL Genel Sekreteri, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcilisi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri ve BM Suriye Özel Temsilcisi katıldı.

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"Siyasi geçiş sürecine destek"

Toplantının sonucunda tüm katılımcıların "bütün Suriyelilerin haklarını koruyan ve halkın çeşitli kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir siyasi geçiş sürecine destek verdiği” belirtildi.

Ayrıca katılımcılar, Suriyelilerin haklarını koruması, Suriye’deki tüm bileşenlerin bu sürece dahil olması, diyalog ve istişare yoluyla tüm tarafların endişelerinin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Katılımcılar Suriye halkının tercihlerini desteklediklerini ve iradelerine saygı duyduklarını söyledi.

İsrail’in Suriye toprağına girmesi konusu da toplantının gündemiydi, ancak Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyonlarına yer verilmedi.

Bildiride, "Kardeş Suriye halkına destek olmak ve onlara her türlü desteğin sağlanması için adımlar atılmasının yanı sıra Suriye'nin tüm vatandaşları için özgür, güvenli, egemenliğinin ihlal edilmediği ve toprak bütünlüğüne saldırının yapılmadığı bir Arap devleti olarak yeniden inşa edilmesi konuları görüşüldü" ifadelerine yer verildi.

"Suriye kendi kaderini belirlemeli"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, yaptığı açıklamada, “Suriye'ye uygulanan tek taraflı yaptırımların ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılmasının” önemli olduğunu ifade etti.

Prens Faysal bin Ferhan, “Suriyelilerin krizden çıkışın önünü açacak bir iç diyalog yoluyla kendi kaderlerini belirleme hakkına sahip olduğuna inandığını” belirtti. Bin Ferhan, "Suriye'nin istikrarının ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini" vurguladı.

Ürdün'ün Akabe şehrinde 14 Aralık 2024'te düzenlenen Suriye'ye İlişkin Arap Dışişleri Bakanları İrtibat Komitesi toplantısının devamı niteliğindeki dünkü toplantı sonrasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi, ABD ve İtalya temsilcilerinin katıldığı bir zirve düzenlenmişti.

(RT)