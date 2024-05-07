Rıfat N. Bali’den yeni ‘Varlık Vergisi’ kitabı

“Varlık vergisi listeleri İzmirde bu sabah asılmış bulunuyor. Türkiyenin varlığı namına bir defaya mahsus olmak üzere alınan bu vergide şehrimiz ve vilâyetimiz ikinci sırayı tutmak şerefini şüphesiz olarak kazanmış olacakdır. İzmir şehri ile vilâyetinin 25, 30 milyon lira arasında bir yekûnla varlık borcunu ödemiş olacakları tahmin edilmektedir.. Bundan sevinmek hakkımızdır.” [İzmir'in Yeni Asır gazetesinin imtiyaz sahibi Ali Şevket Bilgin (1895-1978) ile Başmuharriri ve Umumi Neşriyat Müdürü Hakkı Ocakoğlu'nun (1897-1943) yayımlanmış yazılarından.]

Rıfat N. Bali’nin derlediği ve yayıma hazırladığı yeni kitabı “Varlık Vergisi: İtirazlar-Hatıralar-Hiciv Şiirleri ve Yazıları” Libra Kitap etiketiyle okurla buluştu. Kitapta Kasım 1942’de yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu’nun gayrimüslim vergi mükelleflerine ayrımcı ve keyfi olarak uygulanması ele alınıyor.

Kitapta ayrıca kanunun uygulanmasından önce basındaki hissiyat, verginin uygulanması sırasında yaşananlar, yabancı diplomatik misyonların yabancı uyruklu mükelleflere yüklenen vergilere itirazlar, Aşkale’ye gönderilmiş olan mükelleflerin Cumhurbaşkanlığı’na gönderdikleri mektuplar, dönemin havasını yansıtan hiciv yazıları ve 1950’li yıllardan itibaren Varlık Vergisi’nin Türkiye siyasetinde ve kamuoyunda nasıl hatırlandığı anlatılıyor.

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