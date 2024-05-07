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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 11:33
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 13:59
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Rıfat N. Bali’den yeni ‘Varlık Vergisi’ kitabı

Rıfat N. Bali’nin derlediği ve yayıma hazırladığı kitapta Kasım 1942’de yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu’nun gayrimüslim vergi mükelleflerine nasıl ayrımcı bir şekilde uygulandığı ele alınıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Rıfat N. Bali’den yeni ‘Varlık Vergisi’ kitabı

“Varlık vergisi listeleri İzmirde bu sabah asılmış bulunuyor. Türkiyenin varlığı namına bir defaya mahsus olmak üzere alınan bu vergide şehrimiz ve vilâyetimiz ikinci sırayı tutmak şerefini şüphesiz olarak kazanmış olacakdır. İzmir şehri ile vilâyetinin 25, 30 milyon lira arasında bir yekûnla varlık borcunu ödemiş olacakları tahmin edilmektedir.. Bundan sevinmek hakkımızdır.” [İzmir'in Yeni Asır gazetesinin imtiyaz sahibi Ali Şevket Bilgin (1895-1978) ile Başmuharriri ve Umumi Neşriyat Müdürü Hakkı Ocakoğlu'nun (1897-1943) yayımlanmış yazılarından.]

Rıfat N. Bali’nin derlediği ve yayıma hazırladığı yeni kitabı “Varlık Vergisi: İtirazlar-Hatıralar-Hiciv Şiirleri ve Yazıları” Libra Kitap etiketiyle okurla buluştu. Kitapta Kasım 1942’de yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu’nun gayrimüslim vergi mükelleflerine ayrımcı ve keyfi olarak  uygulanması ele alınıyor.

Kitapta ayrıca kanunun uygulanmasından önce basındaki hissiyat, verginin uygulanması sırasında yaşananlar, yabancı diplomatik misyonların yabancı uyruklu mükelleflere yüklenen vergilere itirazlar, Aşkale’ye gönderilmiş olan mükelleflerin Cumhurbaşkanlığı’na gönderdikleri mektuplar, dönemin havasını yansıtan hiciv yazıları ve 1950’li yıllardan itibaren Varlık Vergisi’nin Türkiye siyasetinde ve kamuoyunda nasıl hatırlandığı anlatılıyor.

Kitapla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.

(TY)

Rıfat N. Bali hakkında

Araştırmacı ve yazar. 2001 yılında Sorbonne Üniversitesi, Ecole Pratique des Hautes Etudes'den mezun oldu. Libra Kitap’ın kurucu ortağı ve yöneticisi.

1948 yılında İstanbul'da doğdu.

rıfat bali libra kitap varlık vergisi
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11 Kasım 2022
/haber/hdp-den-meclis-e-varlik-vergisi-teklifi-269838
Varlık Vergisi’nin 80. yıldönümü: Hafıza sessizleştirildi
11 Kasım 2022
/haber/varlik-vergisi-nin-80-yildonumu-hafiza-sessizlestirildi-269804
Varlık Vergisi üzerine güncellemeler
11 Aralık 2021
/yazi/varlik-vergisi-uzerine-guncellemeler-254614
Garo Paylan: Varlık Vergisi’nin Yarattığı Hak İhlalleri Araştırılsın
11 Kasım 2019
/haber/garo-paylan-varlik-vergisi-nin-yarattigi-hak-ihlalleri-arastirilsin-215653
"Terör Finansmanını Önleme Yasası Varlık Vergisi Gibi"
8 Şubat 2013
/haber/teror-finansmanini-onleme-yasasi-varlik-vergisi-gibi-144214
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